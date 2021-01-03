سياسة
3 دقيقة قراءة
كورونا.. تشديد القيود بمختلف الدول وبريطانيا تتوقع "الأسوأ"
شددت دول عدة حول العالم من إجراءاتها الاحترازية مجدداً لمواجهة التفشي السريع لوباء كورونا، فيما أعلنت بريطانيا أنها "تتوقع الأسوأ" خلال هذه الموجة القاسية.
كورونا.. تشديد القيود بمختلف الدول وبريطانيا تتوقع "الأسوأ"
بريطانيا تستعد لمواجهة "الأسوأ" في تفشي السلالة المتحورة لفيروس كورونا  / AP
3 يناير 2021

تتابع تطورات الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن موسم الشتاء سيكون قاسياً على الكثير من البلدان.

في بريطانيا تتوقع السلطات مواجهة أسوأ السيناريوهات خلال التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الأحد، أن جميع المستشفيات في أنحاء البلاد تلقّت تحذيرات بضرورة الاستعداد لما هو أسوأ في التعامل مع السلالة الجديدة.

ولفتت إلى أن السلطات الصحية تتوقع مواجهة ضغوط كبيرة مثل التي تواجهها مستشفيات الرعاية الصحية في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وبلغ معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في العاصمة لندن 858 إصابة في كل 100 ألف نسمة، أي ضعف الإصابات في بقية مناطق المملكة المتحدة، وفق BBC.

وقال رئيس الكلية الملكية للأطباء، البروفيسور أندرو غودارد: إن "السلالة الجديدة من الفيروس أكثر عدوى وانتشاراً في جميع أنحاء البلاد".

ومؤخراً تجاوزت إصابات كورونا في المملكة المتحدة أعداد الإصابة في ذروة الموجة الأولى في أبريل/نيسان الماضي.

وفي فرنسا يبدأ تمديد ساعات حظر التجوّل الليلي السبت عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي بدلاً من الساعة 20.00، في 15 منطقة إدارية تقع في شرق البلاد ويعيش فيها حوالى 6 ملايين شخص، لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا المستجد.

وفي اليونان، أعلنت الحكومة السبت، أنها مددت من جديد الإغلاق الصارم الساري منذ شهرين في البلاد حتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وأوقفت بذلك العمل بتخفيف التدابير بمناسبة أعياد رأس السنة.

وفي النرويج، فرضت السلطات إبراز فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد اعتباراً من السبت عند دخول أراضيها.

يأتي هذا القرار بعد رصد خمس إصابات بكوفيد-19 مرتبطة بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر في المملكة المتحدة.

أما لبنان، فقد حذر خبراء القطاع الصحي من أن لبنان يتجه إلى وضع صحي "كارثي" بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال فترة الأعياد، فيما تقترب المستشفيات من الوصول الى أقصى طاقاتها الاستيعابية.

وأعلنت بترا خوري مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية، أن اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ستجتمع خلال النهار لإصدار توصية للسلطات بفرض إغلاق جديد للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة مليون و827 ألفاً و565 شخصاً في العالم، في حين أصيب به أكثر من 83.9 مليون شخص، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us