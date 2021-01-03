تتابع تطورات الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن موسم الشتاء سيكون قاسياً على الكثير من البلدان.

في بريطانيا تتوقع السلطات مواجهة أسوأ السيناريوهات خلال التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الأحد، أن جميع المستشفيات في أنحاء البلاد تلقّت تحذيرات بضرورة الاستعداد لما هو أسوأ في التعامل مع السلالة الجديدة.

ولفتت إلى أن السلطات الصحية تتوقع مواجهة ضغوط كبيرة مثل التي تواجهها مستشفيات الرعاية الصحية في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وبلغ معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في العاصمة لندن 858 إصابة في كل 100 ألف نسمة، أي ضعف الإصابات في بقية مناطق المملكة المتحدة، وفق BBC.

وقال رئيس الكلية الملكية للأطباء، البروفيسور أندرو غودارد: إن "السلالة الجديدة من الفيروس أكثر عدوى وانتشاراً في جميع أنحاء البلاد".

ومؤخراً تجاوزت إصابات كورونا في المملكة المتحدة أعداد الإصابة في ذروة الموجة الأولى في أبريل/نيسان الماضي.

وفي فرنسا يبدأ تمديد ساعات حظر التجوّل الليلي السبت عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي بدلاً من الساعة 20.00، في 15 منطقة إدارية تقع في شرق البلاد ويعيش فيها حوالى 6 ملايين شخص، لاحتواء التفشي المتسارع لفيروس كورونا المستجد.

وفي اليونان، أعلنت الحكومة السبت، أنها مددت من جديد الإغلاق الصارم الساري منذ شهرين في البلاد حتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وأوقفت بذلك العمل بتخفيف التدابير بمناسبة أعياد رأس السنة.

وفي النرويج، فرضت السلطات إبراز فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد اعتباراً من السبت عند دخول أراضيها.

يأتي هذا القرار بعد رصد خمس إصابات بكوفيد-19 مرتبطة بفيروس كورونا المتحور الذي ظهر في المملكة المتحدة.

أما لبنان، فقد حذر خبراء القطاع الصحي من أن لبنان يتجه إلى وضع صحي "كارثي" بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد-19 خلال فترة الأعياد، فيما تقترب المستشفيات من الوصول الى أقصى طاقاتها الاستيعابية.

وأعلنت بترا خوري مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية، أن اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 ستجتمع خلال النهار لإصدار توصية للسلطات بفرض إغلاق جديد للبلاد لمدة ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد تسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة مليون و827 ألفاً و565 شخصاً في العالم، في حين أصيب به أكثر من 83.9 مليون شخص، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية.