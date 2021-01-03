سياسة
2 دقيقة قراءة
الدستور الجزائري المُعدل يدخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي
أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري الخميس، تصديق الرئيس عبد المجيد تبون على التعديل الدستوري الذي طرحه، ليدخل حيز التنفيذ. وذلك بعد أن نظمت الجزائر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استفتاء شعبياً على مشروع تعديل الدستور.
الدستور الجزائري المُعدل يدخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم رئاسي
نقل التلفزيون الرسمي الجزائري، الخميس، إن تبون وقع مرسوماً للتصديق على التعديل الدستوري، ليدخل حيز التنفيذ
3 يناير 2021

دخل تعديل دستوري طرحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيز التطبيق الأحد، بعد صدوره في "الجريدة الرسمية" للبلاد.

وصدر في العدد الأخير من "الجريدة الرسمية"، والذي يحمل رقم 82، مرسوم رئاسي برقم 442/20 تضمن وثيقة التعديل الدستوري، وفق مراسل وكالة الأناضول.

ونشر القوانين في الجريدة الرسمية يعني بداية سريانها.

ونقل التلفزيون الرسمي، الخميس، أن تبون وقع مرسوماً للتصديق على التعديل الدستوري، ليدخل حيز التنفيذ.

ونظمت الجزائر، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استفتاء شعبياً على مشروع تعديل الدستور.

ووافق على المشروع 67% من المصوتين، لكن بعزوف قياسي عن المشاركة، حيث بلغت نسبتها نحو 24% فقط.

واعتبرت أطراف معارضة نسبة المشاركة الضئيلة "طعناً في مشروعية الدستور الجديد"، فيما رأت الرئاسة أن نتائج التصويت "تعبير حقيقي وكامل لإرادة الشعب".

ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، من أجل بناء ما أسماها "جزائر جديدة".

بينما ترى قوى معارضة أن وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري هي مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.

​​​​​​​ومن أبرز التعديلات في الدستور الجديد، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة)، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

وتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتولى تبون الرئاسة إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999-2019)، في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us