سياسة
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وزير الري والمياه الإثيوبي يعلن الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة
أعلن وزير الري والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي الأحد، الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة، مشيراً إلى أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن التعبئة والتشغيل ستبدأ اليوم.
وزير الري والمياه الإثيوبي يعلن الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة
وزير الري والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي يعلن الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة / AP
3 يناير 2021

قال وزير الري والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي الأحد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر إنه جرى الانتهاء من بناء 78% من سد النهضة.

معلناً بدء المفاوضات مع مصر والسودان الأحد بشأن التعبئة والتشغيل.

وقال بيكلي في تغريدته إن "الاجتماع الذي دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا والرئيس الحالي لمكتب الاتحاد الإفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث، ومن المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الإفريقي".

ويشارك في الاجتماع الوزاري لمفاوضات سد النهضة الذي يعقد اليوم الأحد، وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحسب وكالة السودان للأنباء "سونا"، السبت.

هذا ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، والذي طلبته السودان سابقاً. والنظر في المسودة التفاهمية التي أعدها خبراء الاتحاد الإفريقي للوصول إلى اتفاق مُرضٍ للأطراف الثلاثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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