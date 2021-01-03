أصيب 10 لبنانيين، الأحد، إثر انفجار وقع بمستودع لتخزين الغاز والوقود، في بلدة القصر على الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "انفجاراً وقع في مستودع ببلدة القصر، يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت".

وأضاف البيان أن "الانفجار بعيد تماماً عن حاجز الجيش في المنطقة". كما أكد عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الجيش اللبناني جراء الانفجار، دون الإشارة إلى سبب الحادث.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح لحظات الانفجار.

من جانبه، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في تصريحات لإعلام محلي، بأن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، تم نقل 7 منهم إلى المستشفى، دون تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وأشار كتانة، إلى أنه جرى تقديم العلاج لـ3 مصابين في موقع الحادث.

ووفقاً لوكالة الأناضول، فإن سيارات الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، فيما جرى تحذير المواطنين من الاقتراب، خشية وجود خزانات أخرى قابلة للانفجار.