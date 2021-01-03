سياسة
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لبنان.. 10 جرحى في انفجار بمستودع وقود على الحدود مع سوريا
أفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الأحد، بإصابة 10 أشخاص في انفجار بمستودع لتخزين الغاز والوقود في بلدة القصر على الحدود مع سوريا، وأشار لعدم وجود إصابات في صفوف قوات الجيش، ولم يتطرق البيان إلى سبب الحادث.
لبنان.. 10 جرحى في انفجار بمستودع وقود على الحدود مع سوريا
 الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى نقل 7 منهم إلى لمستشفى دون تفاصيل حول حالتهم الصحية
3 يناير 2021

أصيب 10 لبنانيين، الأحد، إثر انفجار وقع بمستودع لتخزين الغاز والوقود، في بلدة القصر على الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "انفجاراً وقع في مستودع ببلدة القصر، يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت".

وأضاف البيان أن "الانفجار بعيد تماماً عن حاجز الجيش في المنطقة". كما أكد عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الجيش اللبناني جراء الانفجار، دون الإشارة إلى سبب الحادث.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح لحظات الانفجار.

من جانبه، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في تصريحات لإعلام محلي، بأن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، تم نقل 7 منهم إلى المستشفى، دون تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وأشار كتانة، إلى أنه جرى تقديم العلاج لـ3 مصابين في موقع الحادث.

ووفقاً لوكالة الأناضول، فإن سيارات الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، فيما جرى تحذير المواطنين من الاقتراب، خشية وجود خزانات أخرى قابلة للانفجار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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