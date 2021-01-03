سياسة
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قتيل وجريحان في إطلاق نار على كنيسة شرقي تكساس الأمريكية
قتل شخص وأصيب آخران بجروح، الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة شرقي ولاية "تكساس" الأمريكية. هذا وألقت الشرطة المحلية القبض على المشتبه به، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
قتيل وجريحان في إطلاق نار على كنيسة شرقي تكساس الأمريكية
قال لاري كريستيان من مكتب عمدة مقاطعة "سميث" بالولاية إنه "جرى العثور على 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية، أحدهما مات متأثراً بجروحه" / Others
3 يناير 2021

قُتل شخص وأصيب آخران بجروح، الأحد، إثر إطلاق نار على كنيسة شرقي ولاية "تكساس" الأمريكية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن لاري كريستيان من مكتب عمدة مقاطعة "سميث" بالولاية قوله إن "الشرطة المحلية ألقت القبض على المشتبه به الذي فر من كنيسة "ستارفيل ميثوديست" الواقعة بالقرب من بلدة "وينونا" بعد إطلاق النار".

وأضاف كريستيان أنه "جرى استدعاء الشرطة إلى الكنيسة عقب أنباء عن إطلاق نار حوالي ا لساعة 9:20 صباحاً".

وأكد أنه "جرى العثور على 3 أشخاص مصابين بطلقات نارية، أحدهما مات متأثراً بجروحه".

وتابع كريستيان قائلاً "لا أعتقد أن دافع الجريمة يتعلق بالكراهية".

وأوضح أن "المحققين ما زالوا يجمعون المعلومات"، دون مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وفي السياق نفسه، أرسل حاكم ولاية تكساس جريج أبوت تعازيه لعائلات القتيل والجريحين، قائلاً، في بيان، إن "قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم في هذه المأساة الرهيبة".

وأضاف أن "تكساس سوف تسعى لتحقيق العدالة السريعة في هذه القضية".

كما عبر عن امتنانه وشكره لاستجابة القوات الأمنية السريعة.

و"وينونا" هي بلدة صغيرة تبعد حوالي مئة ميل (160 كيلومتراً) شرق مدينة دالاس، أكبر ثالث مدن ولاية تكساس.

وفي عام 1853، جرى بناء "ستارفيل ميثوديست"، وفقاً لجمعية ولاية تكساس التاريخية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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