سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 يناير/كانون الثاني 2021
هنية قال إنه تلقى رسالة خطية جوابية من الرئيس محمود عباس تضمنت ترحيباً بموقف "حماس"
4 يناير 2021

أهم الأحداث:

هنية يؤكد قبول حماس عقد الانتخابات الفلسطينية بالتوالي، و10 جرحى في لبنان في انفجار بمستودع وقود على الحدود مع سوريا.

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هنية: حماس قبلت عقد الانتخابات الفلسطينية بالتوالي

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في كلمة متلفزة بثتها قناة "الأقصى"، أن حركته "أكدت استعدادها وقبلت بإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية (برلمانية)، ورئاسية، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، بالتوالي والترابط بضمان تركيا ومصر وقطر وروسيا". [TRT عربي]

وأشار هنية إلى أنه تلقى رسالة خطية جوابية من الرئيس محمود عباس تضمنت ترحيباً بموقف "حماس"، وتأكيد التزامه إجراء الانتخابات وتحقيق مبدأ الشراكة الفلسطينية. [TRT عربي]

لبنان.. 10 جرحى في انفجار بمستودع وقود على الحدود مع سوريا

أفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الأحد، بإصابة 10 أشخاص في انفجار بمستودع لتخزين الغاز والوقود في بلدة القصر على الحدود مع سوريا، وأشار إلى عدم وجود إصابات في صفوف قوات الجيش، ولم يتطرق البيان إلى سبب الحادث. [TRT عربي]

وأضاف البيان أن "الانفجار بعيد تماماً عن حاجز الجيش في المنطقة". ولم يشر البيان إلى سبب الحادث، بينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح لحظات الانفجار.[TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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