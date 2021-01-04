سياسة
2 دقيقة قراءة
في 2020.. إسرائيل منعت رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 634 مرة
قال مدير المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل إن "جيش الاحتلال يتدخل بشكل يومي لمنع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي"، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت رفع الأذان 634 مرة في المسجد خلال عام 2020.
في 2020.. إسرائيل منعت رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 634 مرة
إسرائيل منعت رفع الأذان في  المسجد الإبراهيمي بذريعة أنه "يتسبب في إزعاج المستوطنين"  / AA
4 يناير 2021

منعت السلطات الإسرائيلية رفع الأذان 634 مرة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، خلال عام 2020، تحت ذرائع مختلفة أبرزها أنه "يتسبب في إزعاج المستوطنين".

وقال مدير المسجد، الشيخ حفظي أبو اسنينة: إن "جيش الاحتلال يتدخل بشكل يومي لمنع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي".

وأضاف أنه خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي فقط منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم 46 مرة.

وذكر أن "أذان المغرب يُمنع يومياً بحجة أنه يزعج المستوطنين".

وأشار أبو اسنينة إلى أنه يتم أيضاً منع الأذان في صلاة العشاء يوم الجمعة من كل أسبوع، بحجة دخول السبت (يوم مقدس لليهود)، كما يُمنع الأذان بأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب من أيام السبت، للحجة ذاتها.

ولفت إلى أنه خلال المناسبات الدينية اليهودية يتم إغلاق المسجد بشكل كامل أمام المسلمين.

والمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدينة الخليل المحتلة، أدرجتهما منظمة الأمم لمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسـكو) عام 2017، على لائحة التراث العالمي.

ومنذ عام 1994يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلماً في أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us