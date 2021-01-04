منعت السلطات الإسرائيلية رفع الأذان 634 مرة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، خلال عام 2020، تحت ذرائع مختلفة أبرزها أنه "يتسبب في إزعاج المستوطنين".

وقال مدير المسجد، الشيخ حفظي أبو اسنينة: إن "جيش الاحتلال يتدخل بشكل يومي لمنع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي".

وأضاف أنه خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي فقط منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم 46 مرة.

وذكر أن "أذان المغرب يُمنع يومياً بحجة أنه يزعج المستوطنين".

وأشار أبو اسنينة إلى أنه يتم أيضاً منع الأذان في صلاة العشاء يوم الجمعة من كل أسبوع، بحجة دخول السبت (يوم مقدس لليهود)، كما يُمنع الأذان بأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب من أيام السبت، للحجة ذاتها.

ولفت إلى أنه خلال المناسبات الدينية اليهودية يتم إغلاق المسجد بشكل كامل أمام المسلمين.

والمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لمدينة الخليل المحتلة، أدرجتهما منظمة الأمم لمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسـكو) عام 2017، على لائحة التراث العالمي.

ومنذ عام 1994يُقسّم الحرم الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، إثر قيام مستوطن يهودي بقتل 29 مسلماً في أثناء تأديتهم صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.