قال خلوق بيرقدار، رئيس المجلس الإداري لجمعية "ساحة إسطنبول" المتخصصة في الصناعات الدفاعية والفضائية، إن نسبة الصناعات الدفاعية المحلية بتركيا بلغت 70%.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأناضول أن صناعات الدفاع والطيران في تركيا تسدّ احتياجات البلاد، تزامناً مع الزيادة المستمرة للصادرات التركية في هذا المجال.

وأوضح أن معدّل زيادة الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية 14% سنوياً.

وأفاد بيرقدار أن نسبة الصناعات الدفاعية المحلية ارتفعت من 20 إلى 70% خلال السنوات الـ20 الأخيرة.

وأشار إلى أن مشاريع الصناعات الدفاعية المحلية في تركيا ستكتسب زخماً خلال عام 2021، مدفوعة بالعقوبات الأمريكية المفروضة على أنقرة بسبب شرائها منظومة "S-400" الدفاعية الجوية من روسيا.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة "S-400" الدفاعية من روسيا، استناداً إلى قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم واشنطن "كاتسا"، الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس/آب 2017.