أدت النائبة الأمريكية المسلمة ذات الأصل الفلسطيني رشيدة طليب، الاثنين، القسم في الكونغرس بالزي الفلسطيني، عقب فوزها للمرة الثانية عن ولاية "ميتشغان".

ونشرت طليب صورتها، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أكرّم والدي، اللذين أتيا إلى هذا البلد من فلسطين بحثاً عن حياة أفضل، بارتداء زي فلسطيني مطرز اليوم"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وحول مسيرة حياة عائلتها، قالت طليب: "جاء والدي من فلسطين من أجل حياة أفضل في الولايات المتحدة، وكان في سن الـ19، وتمكن مع تعليم بدرجة الصف الرابع فقط، من الحصول على وظيفة في شركة فورد موتور.. وبعد سنوات تزوج والدتي التي تركت المدرسة في الصف الثامن للمساعدة في إعالة أسرتها.. لقد ضحى كلاهما كثيراً حتى أصبح حلم مثل هذا ممكناً".

وتابعت طليب قائلة: إن "ابنتهما الكبرى من بين 14 طفلاً تؤدي اليمين الدستورية في الكونغرس الأمريكي للمرة الثانية.. أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية في الكونغرس، وأردت تكريمهما بارتداء زي فلسطيني مطرز".

وتعرف طليب بمواقفها المناصرة للقضية الفلسطنية، حيث إنها تنتقد اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، مشيرةً إلى أن هذه الصفقات لن تخفف من معاناة الفلسطينيين بل ستزيد من تطبيعها.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تمكنت كل من رشيدة طليب، وإلهان عمر، من الفوز بانتخابات ولايتي ميتشغان ومينيسوتا، لتصبحا بذلك أول مسلمتين تحصلان على مقعد في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وكان فوز طليب (من أصول فلسطينية) المرشحة عن المنطقة 13 في ولاية ميتشغان محسوماً لعدم وجود منافس جمهوري لها في المنطقة على المقعد الشاغر، عقب استقالة النائب الديمقراطي جون كونيرز، بسبب ادعاءات تحرش جنسي بحقه.