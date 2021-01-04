سياسة
2 دقيقة قراءة
"الطاقة الدولية" تراقب أنشطة إيران وإسرائيل ترفض إنتاجها لسلاح نووي
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران من إنتاج أسلحة نووية، وقال إن بلاده لن تسمح بذلك، في الوقت الذي سيطلع فيه مدير وكالة الطاقة الذرية الدول الأعضاء على عمليات التخصيب في إيران.
"الطاقة الدولية" تراقب أنشطة إيران وإسرائيل ترفض إنتاجها لسلاح نووي
إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قريباً / AP
4 يناير 2021

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن تل ابيب لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.

وغرد نتنياهو عبر حسابه على "تويتر"، بعد يومين من إعلان طهران نيتها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً: إن "قرار إيران بمواصلة انتهاك التزاماتها ورفع مستوى التخصيب وتعزيز القدرة الصناعية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض لا يمكن تفسيره بأي طريقة سوى تحقيق المزيد من النية في تطوير برنامج نووي عسكري".

وأضاف: "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية".

وسبق لنتنياهو أن حذر إيران مراراً خلال السنوات الماضية من إنتاج أسلحة نووية.

والسبت أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قريباً، مضيفاً أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك الأمر.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها العام سيطلع الدول الأعضاء، الاثنين، على التطورات في إيران بعد أن قالت الحكومة الإيرانية إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم لنسبة 20% في منشأة نووية تحت الأرض.

وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "مفتشونا يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب في إيران. وبناء على معلوماتهم من المقرر أن يقدم رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة، تقريراً للدول الأعضاء في الوكالة في وقت لاحق اليوم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us