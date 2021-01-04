قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن تل ابيب لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.

وغرد نتنياهو عبر حسابه على "تويتر"، بعد يومين من إعلان طهران نيتها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً: إن "قرار إيران بمواصلة انتهاك التزاماتها ورفع مستوى التخصيب وتعزيز القدرة الصناعية لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض لا يمكن تفسيره بأي طريقة سوى تحقيق المزيد من النية في تطوير برنامج نووي عسكري".

وأضاف: "إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية".

وسبق لنتنياهو أن حذر إيران مراراً خلال السنوات الماضية من إنتاج أسلحة نووية.

والسبت أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قريباً، مضيفاً أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك الأمر.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مديرها العام سيطلع الدول الأعضاء، الاثنين، على التطورات في إيران بعد أن قالت الحكومة الإيرانية إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم لنسبة 20% في منشأة نووية تحت الأرض.

وقال متحدث باسم الوكالة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "مفتشونا يراقبون الأنشطة في منشأة فوردو الإيرانية للتخصيب في إيران. وبناء على معلوماتهم من المقرر أن يقدم رافائيل ماريانو جروسي، المدير العام للوكالة، تقريراً للدول الأعضاء في الوكالة في وقت لاحق اليوم".