قالت شركة "FNSS" التركية للصناعات الدفاعية إنها تواصل تقديم خدمات التكامل والدعم اللوجستي للجيش الفلبيني، إضافة إلى المركبات المدرعة البرمائية (AZMİM)، في إطار الاتفاقية الموقَّعة مع وزارة الدفاع الفلبينية.

وأوضحت الشركة في بيان الاثنين أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2020، وأنه من المخطط أن يجري تركيب أبراج على المركبات العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأضافت أن من المتوقع استكمال تقديم التدريب والدعم اللوجستي للجيش الفلبيني بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021.

وذكر البيان أن الاتفاقية تهدف إلى زيادةالقوة النارية للمركبات المدرعة وتحسينها وذلك في نطاق برنامج تحديث الجيش الفلبيني.

يشار إلى أن الصناعات الدفاعية التركية تمكَّنت خلال 2020 من إنتاج عدد من الأنظمة الدفاعية الجديدة، في ظل استمرارها بالعمل على إنتاج أنظمة حربية متطورة وغير تقليدية.

وارتفع عدد الشركات التركية في قائمة "أفضل 100 شركة للصناعات الدفاعية" الأكثر شهرة عالمياً إلى 7 شركات، من ضمنها شركة "FNSS" للصناعات الدفاعية.