سياسة
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تركيا.. اختبارات ناجحة لنظام الإطلاق في مدفع "بوران"
أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية استكمال الاختبارات التأهيلية لنظام التحكّم بالإطلاق، الذي ابتكرته لتطوير مدفع "بوران" التركي، والانتقال إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل لنظام الإطلاق.
تركيا.. اختبارات ناجحة لنظام الإطلاق في مدفع "بوران"
 المدفع يتمتع بمزايا الإطلاق والاستهداف ليلاً ونهاراً  وقياس مسافة الهدف ليزرياً / AA
4 يناير 2021

استكملت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية الاختبارات التأهيلية لنظام التحكّم بالإطلاق الذي ابتكرته لتطوير مدفع "بوران" التركي.

وجرى تصنيع المدفع التركي "بوران" في إطار تطوير مدفع خفيف الوزن وقابل للنقل جواً، فيما تولت "أسيلسان" مهمة تطوير نظام الإطلاق الخاص به.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن "أسيلسان" انتقلت إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل لنظام الإطلاق بعد استكمال الاختبارات التأهيلية التي أجرتها عليه.

ويوفّر نظام "أسيلسان" المذكور إمكانية عمل تحضيرات الإطلاق المدفعي وإدارتها عبر جهاز الحاسوب الخاص به، فضلاً عن إمكانية قياس السرعة عبر الرادار.

وجرى تزويد نظام الإطلاق بميزات تُمكّن المدفع من الإطلاق والاستهداف ليلاً ونهاراً، وقياس مسافة الهدف ليزرياً، وكل ذلك يجري بشكل منسجم مع الأنظمة الأخرى في المدفع.

ويُقدّر مدى مدفع "بوران" بـ17 كيلومتراً، ويبلغ وزنه مع نظام التحكم بالإطلاق، 1710 كيلو غرامات، ما يسهّل نقله على متن الطائرات المروحية وكلالمركبات الخفيفة.

مصدر:AA
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