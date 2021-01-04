سياسة
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الحوثيون يهددون باستهداف 10 مواقع حيوية في السعودية
هددت جماعة "الحوثي" اليمنية الاثنين على لسان المتحدث العسكري باسمها يحيى سريع باستهداف 10 مواقع "حيوية وحساسة" في السعودية خلال 24 ساعة إن أرادت قيادة الجماعة ذلك.
الحوثيون يهددون باستهداف 10 مواقع حيوية في السعودية
قال يحيى سريع إن جماعة الحوثي أسقطت 67 طائرة حربية واستطلاعية مقاتلة وتجسسية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية خلال عام 2020 / AA
4 يناير 2021

هددت جماعة "الحوثي" اليمنية الاثنين باستهداف 10 مواقع "حيوية وحساسة" في السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع في صنعاءأوردته فضائية "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وقال سريع: "تقع 10 مواقع حيوية وحساسة في عمق السعودية ضمن أولويات أهدافنا التي قد تتعرض للاستهداف في أي لحظة"، من دون تحديد طبيعتها

وأضاف: "‏مستعدون لتنفيذ تلك الضربات النوعية للأهداف الحيوية بالسعودية خلال 24 ساعة إذا قررت القيادة ذلك".

وأشار إلى أن جماعته أطلقت 75 صاروخاً باليستياً ومجنحاً استهدف السعودية، فيما أطلقت 178 صاروخاً آخر على مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية اليمنية خلال 2020.

ولفت إلى إسقاط 67 طائرة حربية واستطلاعية مقاتلة وتجسسية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية خلال 2020.

كما أكد سريع مقتل 6 آلاف و467 شخصاً وإصابة 8 آلاف و899 آخرين من قوات الحكومة اليمنية خلال العام الماضي.

وحتى الساعة 14:30 ت.غ لم تصدر الحكومة اليمنية أو التحالف الذي تقوده السعودية أي إفادات رسمية بشأن ما أورده المتحدث العسكري للحوثيين.

والسبت أعلن الجيش اليمني في بيان مقتل أكثر من 9 آلاف من جماعة "الحوثي" في معارك بعدة جبهات خلال 2020.

وشهد العام الماضي تصعيداً عسكرياً بين قوات الحكومة والحوثيين في عدة جبهات باليمن أبرزها شرقي العاصمة صنعاء وفي محافظتَيْ مأرب (شرق) والجوف (شمال).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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