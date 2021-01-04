تهكَّم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك على تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التي زعم فيها أن "مقاطعة بلاده لبضائع تركيا أدت إلى شل اقتصادها".

جاء ذلك الاثنين في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب في أنقرة، إذ تطرَّق جليك إلى تصريحات باشينيان ووصفها بـ"أغبى دعابة في 2020".

وذكر جليك أن باشينيان كان قد قال: "لقد فرضنا حصاراً على تركيا بسبب دعمها لأذربيجان، وتسببنا عبر ذلك في شل الاقتصاد التركي، وإذا تخلت تركيا عن هذا الدعم فنحن مستعدون للمساهمة مجدداً في إنعاش الاقتصاد التركي".

وشدد جليك على أن تلك التصريحات يمكن اعتبارها أغبى دعابة لعام 2020.

من ناحية أخرى قال جليك إن الأطراف المعادية لبلاده داخل الاتحاد الأوروبي لا تريد الخير للقارة العجوز. وأكد أن "من يُكنُّون العداء لتركيا داخل الاتحاد الأوروبي يرغبون في القضاء على مستقبل القارة".

كما تطرق جليك إلى ازدواجية المعايير لدى بعض الدول عندما يتعلق الأمر بتركيا. وأضاف :"شاهدنا في 2020 كيف لجأ البعض إلى اتخاذ تدابير متشددة عند حدوث اضطرابات في بلادهم، بينما كانوا يتبنون مقاربات مغايرة عند محاولات خلق القلاقل في تركيا".

تجدر الإشارة إلى أنّ العديد من المدن الفرنسية شهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تظاهرات، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، الذي ينص على سجن وتغريم لمن يفضح انتهاكات الشرطة، فيما لجأت قوات الأمن إلى العنف لتفريق المتظاهرين.

كما أثار مشروع القانون انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى المشروع على أنه تقويض للرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.