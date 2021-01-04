سياسة
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بعد قطيعة لثلاث سنوات ونصف.. قطر والسعودية تتفقان على إعادة فتح الحدود
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح مساء الاثنين، الاتفاق على معالجة كل الموضوعات بين قطر والسعودية وفتح الحدود بين البلدين، فيما أكدت مصادر أمريكية على حل النزاع الخليجي والتوقيع على اتفاق بين دول الحصار وقطر الثلاثاء القادم.
بعد قطيعة لثلاث سنوات ونصف.. قطر والسعودية تتفقان على إعادة فتح الحدود
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرح بأن "القمة الخليجية ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف" / AFP
4 يناير 2021

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيان متلفز مساء الاثنين الاتفاق على معالجة كل المواضيع بين قطر والسعودية.

وأكد وزير الخارجية الاتفاق على فتح الحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية برعاية الكويت بدءاً من مساء الاثنين، فيما أكدت قناة الجزيرة القطرية البدء بالفعل برفع الحواجز على الحدود البرية بين البلدين.

وأضاف الصباح أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالاً هاتفياً مع كل من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان "قمة العلا" الخليجية في السعودية الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قوله إن "القمة الخليجية ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم التطلعات نحو لم الشمل".

فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بإدارة ترمب التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى وأن التوقيع على إتفاق لإنهاء الخلاف سيكون الثلاثاء.

وأكد المسؤول أن الاتفاق يقضي برفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحصار عن قطر وبتخلِّي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة به.

وأعلن أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر ساعد في التفاوض على الاتفاق وسيحضر مراسم التوقيع مع اثنين من المسؤولين الآخرين.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017 تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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