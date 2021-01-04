رحبت الخارجية التركية بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والسعودية اعتباراً من الليلة.

وقالت الخارجية في بيان على موقعها إن القرار "يمثل خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017".

وأضاف البيان: "نأمل أن يُحل هذا الخلاف بشكل شامل ودائم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن تُرفع العقوبات الأخرى عن الشعب القطري على الفور".

وأكد البيان أن تركيا شريك استراتيجي لمجلس التعاون الخليجي وتولي أهمية كبيرة لأمن منطقة الخليج واستقرارها، مشدداً على أن أنقرة ستواصل دعم جهود حل الأزمة الخليجية.

وفي وقت سابق الاثنين قال وزير خارجية الكويت أحمد الناصر الصباح في بيان متلفز إن السعودية وقطر اتفقتا بناء على مقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين بدءاً من "مساء الاثنين".

وشدد الصباح على أنه جرى الاتفاق أيضاً على معالجة جميع المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017 تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وتتوسط الكويت منذ سنوات لإنهاء أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981، الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.