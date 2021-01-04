أعلن الديوان الأميري القطري مساء الاثنين أن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ41 المقررة الثلاثاء، بمدينة العلا شمال غربي السعودية، وفق بيان.

وتمثل تلك الخطوة مؤشراً جديداً على انفراجة يُرجح أن تشهدها القمة على مسار تحقيق مصالحة خليجية مأمولة منذ عام 2017.

وفي وقت سابق الاثنين قال وزير خارجية الكويتأحمد الناصر الصباح في بيان متلفز إن السعودية وقطر اتفقتا بناء على مقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين بدءاً من "مساء الاثنين".

وأفادت شبكة "الجزيرة" القطرية الاثنين، بـ"رصد تحركات لإزالة الحواجز على الحدود القطرية-السعودية".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بإدارة ترمب التوصل إلى انفراجة في النزاع بين قطر والسعودية وبلدان أخرى، وأن التوقيع على اتفاق لإنهاء الخلاف سيكون الثلاثاء.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وتتوسط الكويت منذ سنوات لإنهاء أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981، الذي يضم السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وعشية القمة التي تعقد بمدينة "العلا" شمال غربي السعودية، قال ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مساء الاثنين، إن هذه القمة "ستكون موحِّدة للصف وتترجم تطلعات لمِّ الشمل"، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحتى الآن لم تعلن الإمارات عن مستوى تمثيلها في القمة، فيما يغيب عنها ملك البحرين وسلطان عمان وينيبان غيرهما للحضور، وسط تأكيد كويتي لمشاركة أمير البلاد.

وترجِّح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة توقيعاً بالأحرف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.