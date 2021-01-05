أهم الأحداث:

قطر والسعودية تتفقان على إعادة فتح الحدود بعد قطيعة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وتركيا ترحب بالاتفاق.

الجديد على TRT عربي:

قضية لجين الهذلول تعيد توجيه الأنظار نحو تهديد السعودية لحرية التعبير

فايزر وأسترازينيكا-أكسفورد وموديرنا وسينوفارم.. إلى أين وصلت حملات التطعيم؟

شاهد!

اتفاق بين السعودية وقطر

بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.. قطر والسعودية تتفقان على إعادة فتح الحدود

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيان متلفز مساء الاثنين الاتفاق على معالجة الأزمات بين قطر والسعودية. [TRT عربي]

وأكد وزير الخارجية الاتفاق على فتح الحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية برعاية الكويت بدءاً من مساء الاثنين، في حين أكدت قناة الجزيرة القطرية البدء بالفعل برفع الحواجز على الحدود البرية بين البلدين. [TRT عربي]

وأضاف الصباح أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالاً هاتفياً مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان "قمة العلا" الخليجية في السعودية الثلاثاء. [الأناضول]

تركيا ترحب بقرار فتح الحدود بين قطر والسعودية

رحبت الخارجية التركية بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والسعودية اعتباراً من الليلة.

وقالت الخارجية في بيان على موقعها إن القرار "يمثل خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017". [TRT عربي]

وأضاف البيان: "نأمل أن يُحل هذا الخلاف بشكل شامل ودائم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن تُرفع العقوبات الأخرى عن الشعب القطري على الفور". [TRT عربي]