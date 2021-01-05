سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 يناير/كانون الثاني 2021
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرح بأن "القمة الخليجية ستكون جامعة للكلمة موحدة للصف" / Others
5 يناير 2021

أهم الأحداث:

قطر والسعودية تتفقان على إعادة فتح الحدود بعد قطيعة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وتركيا ترحب بالاتفاق.

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اتفاق بين السعودية وقطر

بعد قطيعة استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.. قطر والسعودية تتفقان على إعادة فتح الحدود

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بيان متلفز مساء الاثنين الاتفاق على معالجة الأزمات بين قطر والسعودية. [TRT عربي]

وأكد وزير الخارجية الاتفاق على فتح الحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية برعاية الكويت بدءاً من مساء الاثنين، في حين أكدت قناة الجزيرة القطرية البدء بالفعل برفع الحواجز على الحدود البرية بين البلدين. [TRT عربي]

وأضاف الصباح أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالاً هاتفياً مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان "قمة العلا" الخليجية في السعودية الثلاثاء. [الأناضول]

تركيا ترحب بقرار فتح الحدود بين قطر والسعودية

رحبت الخارجية التركية بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والسعودية اعتباراً من الليلة.

وقالت الخارجية في بيان على موقعها إن القرار "يمثل خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017". [TRT عربي]

وأضاف البيان: "نأمل أن يُحل هذا الخلاف بشكل شامل ودائم على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن تُرفع العقوبات الأخرى عن الشعب القطري على الفور". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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