سياسة
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كورونا.. أكثر من 1.8 مليون وفاة عالمياً وبريطانيا تفرض الإغلاق الشامل
حصد وباء كورونا أرواح أكثر من 1.8 مليون شخص في أنحاء العالم، وفي ظل تواصل انتشاره أعلنت الحكومة البريطانية فرض إغلاق عام وشامل اعتباراً من الليلة.
كورونا.. أكثر من 1.8 مليون وفاة عالمياً وبريطانيا تفرض الإغلاق الشامل
جونسون: تتعرض مستشفياتنا لضغوط بسبب فيروس كورونا أكثر من أي وقت مضى / AFP
5 يناير 2021

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مساء الاثنين، فرض إغلاق عام وشامل في إنجلترا اعتباراً من الليلة، وسط تصاعد إصابات كورونا.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لجونسون، قال فيها إن إنجلترا ستدخل في إغلاق شامل اعتباراً من الليلة، وسيستمر لأكثر من شهر.

وأوضح أن المؤسسات التعليمية ستغلق أمام معظم الطلاب، وسيكون التعليم عن بعد حتى منتصف فبراير/شباط المقبل.

وحث جونسون البريطانيين على اتباع القواعد الجديدة على الفور وسط تصاعد غير مسبوق في إصابات كورونا.

وحول تقييمه للوضع الصحي في البلاد، قال جونسون: "وبينما أنا أتحدث إليكم هذا المساء، تتعرض مستشفياتنا لضغوط بسبب فيروس كورونا أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الوباء".

وأضاف أن عدد مرضى كورونا في مستشفيات إنجلترا أعلى بـ40% ممَّا كان عليه في بداية الذروة في أبريل/نيسان الماضي.

وحتى الاثنين بلغت حصيلة إصابات كورونا في بريطانيا مليونين و713 ألفاً و 563 شخصاً، بعد تسجيل نحو 59 ألف إصابة هذا اليوم وحده.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 85.2 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و846677 وفاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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