سياسة
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تركيا تنقذ 26 طالب لجوء تركتهم اليونان في عرض البحر
أجبرت اليونان 26 طالب لجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية. وقامت طواقم خفر السواحل التركي بإنقاذهم قبالة سواحل قضاء أيواجيق بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.
تركيا تنقذ 26 طالب لجوء تركتهم اليونان في عرض البحر
 اليونان تجبر 26 طالب لجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية / AA
5 يناير 2021

أنقذت طواقم خفر السواحل التركي 26 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل قضاء أيواجيق بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.

وتحركت طواقم خفر السواحل التركية إلى المنطقة إثر تلقيها معلومات تفيد بتوجه مجموعة من طالبي اللجوء على متن طوفي نجاة إلى جزيرة ميديللي اليونانية، وفق ما نشرت وكالة الأناضول في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وتبيّن أن عناصر خفر السواحل اليوناني دفعوا طوفي طالبي اللجوء، البالغ عددهم 26، إلى المياه الإقليمية التركية، قبل أن تنقذهم الطواقم.

وعقب نقلهم إلى اليابسة وإتمام الإجراءات القانونية، سلمت الطواقم التركية طالبي اللجوء لمركز ترحيل الأجانب في أيواجيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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