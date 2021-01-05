سياسة
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واشنطن تنشر طائرات مسيّرة في رومانيا لـ"مهام استخباراتية "
أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية أنها ستنشر طائرات من دون طيار مع 90 جندياً من سلاح الجو في رومانيا، لأداء "مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاع".
واشنطن تنشر طائرات مسيّرة في رومانيا لـ"مهام استخباراتية "
نشر "إم كيو-9" يكشف التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا واستقرارها
5 يناير 2021

أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية أنها ستنشر طائرات من دون طيار مع 90 جندياً من سلاح الجو في رومانيا، لأداء "مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاع".

وأفادت القيادة في بيان، الاثنين، أن الطائرات من طراز "إم كيو-9 ريبر" وسيتم نشرها في قاعدة "كامبيا تورزي" الجوية في رومانيا، وستكون حالياً تحت إدارة الأسطول الـ31 في قاعدة "أفيانو" الجوية في إيطاليا.

وأوضحت أن طائرات "إم كيو-9"، لم تُذكر أي معلومات عن عددها، إلى جانب قدراتها الاستطلاعية، ستدعم تشغيل "مفهوم القتال السريع" (ACE)، وستشارك في "مهام المناورة الحرة" في المنطقة.

وأشارت إلى أن نشر "إم كيو-9" يكشف التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا واستقرارها، ويهدف إلى تعزيز علاقاتها مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي والشركاء الأوروبيين الآخرين.

من جانبه قال قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، جيف هاريجان، في تصريح صحفي: "إن نشر إم كيو-9 في موقع متقدم وجاهز للقتال يعطي ضمانات لشركائنا وحلفائنا، ويبعث رسالة واضحة مفادها أنه يمكننا الرد بسرعة كبيرة على أي تهديد يمثله خصومنا".

وفي فبراير/شباط الفائت أعلنت الولايات المتحدة عن أنشطتها المتعلقة بـ"مفهوم القتال السريع"، التي تهدف عبرها إلى إجراء عناصر القوات الجوية لعمليات سريعة في حرب ما، من خلال قوات قليلة وقواعد صغيرة عند اللزوم بدلاً من القواعد الكبيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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