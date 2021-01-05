سياسة
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عودة إلى عهد ما قبل الاتفاق النووي.. إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
بدأت إيران بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الاثنين، وفق ما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي.
عودة إلى عهد ما قبل الاتفاق النووي.. إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%
طهران بدأت بإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الاثنين / AA
5 يناير 2021

بدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الاثنين، وفق ما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي بثت الثلاثاء.

وأوضح كمالوندي أنه اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، من المفترض أن تصبح هذه العملية مستقرة تماماً، ما يعني "ضخ اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 4% في أجهزة الطرد المركزي، والحصول على يورانيوم مخصب بنسبة 20% من الجهة الأخرى".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد الاثنين بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض.

ودانت واشنطن الاثنين قرار إيران، واصفة الخطوة بأنها "ابتزاز نووي".

وبلغت إيران هذا المستوى من التخصيب قبل عام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى. وسعت الأخيرة من خلال الاتفاق إلى ضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، علماً بأن الجمهورية الإسلامية تشدد دائماً على الطابع السلمي لبرنامجها.

ويعد استئناف التخصيب عند مستوى 20%، الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها الجمهورية الإسلامية، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي منه في 2018.

وشدد كمالوندي على أن المنظمة تطبق ما سبق لمجلس الشورى في إيران أن أقره، عبر رفع مستوى التخصيب وتخزين 120كغ من هذا المستوى سنوياً.

وجاء قرار مجلس الشورى بعد أيام من اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في عملية اتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بالوقوف خلفها.

وأبدت الحكومة عدم تأييدها للقانون، لكنها أكدت أنها ستلتزم به، لا سيما بعدما صادق عليه مجلس صيانة الدستور.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين أن إيران بدأت بالفعل بالتخصيب عند مستوى 20%، وهو أعلى بكثير من المستوى الذي أتاحه الاتفاق النووي (3.67 بالمئة).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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