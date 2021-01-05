من المقرر أن تبدأ القوات الإيرانية الثلاثاء مناورات واسعة تشمل الطائرات المسيّرة والمضادات الجوية، حسب ما أعلنه التليفزيون الإيراني.

وتتضمن المناورات تدريبات خاصة بمئات الطائرات المسيّرة في مهمات بعضها هجومي وانتحاري.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للردّ على أي اعتداء، وإن ردّها سيكون واسعاً وشاملاً، مشيراً إلى أن كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تحت مجهر القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف في تصريحات الثلاثاء، أن بلاده ترفض منطق التفاوض على اتفاق نووي جديد، ولن تتفاوض مع أحد بشأن منظوماتها الصاروخية.

وأكد أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% الذي أقرته طهران بالفعل مساء الاثنين، لا يعني موت الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن نسبة التخصيب هذه ضرورة حياتية لمفاعل طهران.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد التوتّرات خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة، وتحذيرات متبادلة من انزلاقها إلى تصعيد أمني خلال الأسابيع القليلة المتبقية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في السلطة.

وبدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% منذ مساء الاثنين، وفق تأكيد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، في تصريحات بثها التليفزيون الرسمي الثلاثاء.

وأوضح كمالوندي أنه اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، من المفترض أن تصبح هذه العملية مستقرة تماماً، بما يعني "ضخ اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 4% في أجهزة الطرد المركزي، والحصول على يورانيوم مخصب بنسبة 20% من الجهة الأخرى".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكّد الاثنين بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض.

وأدانت واشنطن الاثنين قرار إيران، واصفةً الخطوة بأنها "ابتزاز نووي".