أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أنّ بلادها سجلت أرقاماً قياسية في حجم الصادرات خلال العام المنصرم 2020.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة أمام "الاجتماع التقييمي للتجارة الخارجية لعام 2020" الثلاثاء، في العاصمة أنقرة.

وكشفت بكجان أنّ حجم الصادرات في 2020 بلغ 169.5 مليار دولار.

وأشارت إلى أنّ الصادرات التركية حطمت رقماً قياسياً في الربع الأخير من العام الماضي ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغت الصادرات التركية حسب بكجان 17 ملياراً و844 مليون دولار، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من 2019.

كما أشارت الوزيرة إلى تسجيل أرقام قياسية في صادرات البلاد إلى 44 دولة من حيث الحجم، في مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكوريا الجنوبية.

بدوره قال رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل غوللي، إن بلاده تهدف إلى تحقيق صادرات بقيمة 184 مليار دولار خلال عام 2021.

وأضاف غوللي في كلمة له في ذات الاجتماع: "سنصل إلى نسبة 1٪ في تجارة السلع العالمية لأول مرة في تاريخنا، وهدفنا الأساسي الحفاظ على هذه الحصة في 2021".

وأردف: "حققت 18 ألفاً و123 شركة انضمت إلى عائلتنا في 2020، صادرات بقيمة 3.57 مليار دولار، وستستمر أسرة التصدير في النموّ في العام الحالي".

وأوضح أنه "مع استمرار الدعم المقدم للقطاع الخاص في العالم في 2021، سنشهد واحدة من السنوات التي يكون فيها تمويل التجارة سهلاً".