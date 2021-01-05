سياسة
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شاهد | وليّ العهد السعودي يستقبل أمير قطر بعناق حارّ
استقبل وليّ العهد السعودي، أمير دولة قطر في مدرج مطار العلا، بعناق حارّ، بعد قطيعة بين البلدين استمرت طوال 3 سنوات، بفعل حصار قطر الناتج عن الأزمة الخليجية.
شاهد | وليّ العهد السعودي يستقبل أمير قطر بعناق حارّ
محمد بن سلمان في أثناء استقبال أمير دولة قطر / Reuters
5 يناير 2021

بعناق حارّ استقبل وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة العلا، التي وصل إليها لحضور القمة الخليجية41.

ووفق مقطع مصور بثّته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، شهد مدرج مطار العلا السعودية، عناقاً حاراً استمرّ بضع ثوانٍ بين ولي العهد السعودي وأمير قطر فور وصول الأخير إلى المملكة.

وقال بن سلمان لدى استقباله الشيخ تميم: "الله حيا، نورت المملكة".

وشهدت العلاقات بين البلدين شبه قطيعة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

والاثنين قال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، في بيان متلفز، إن السعودية وقطر اتفقتا وفقاً لمقترح من أمير الكويت، على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتباراً من "مساء الاثنين".

وشدّد الصباح على أنه اتُّفق أيضاً على معالجة جميع المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.

ومن المقرر أن تنطلق في وقت لاحق الثلاثاء، القمة الخليجية41 بحضور الدول الست، وبحضور الأمير القطري الذي يشارك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وترجّح أوساط سياسية عربية ودولية أن تشهد القمة، توقيعاً بالأحروف الأولى على وثيقة مبادئ لإرساء أسس جديدة لمصالحة قطرية مع دول المقاطعة الأربع، أو مع السعودية بمفردها كخطوة أولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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