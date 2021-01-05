أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، تعرّض قواته لإطلاق نار من قِبل مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بمنطقة البخارية غرب مدينة سرت شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة، الهادي دراه، إن قواتهم تعرضت لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الخفيفة، في محور البحر قرب منطقة البخارية (24 كيلومتراً غرب سرت).

وأضاف دراه: أن "ما حدث هو خرق لوقف إطلاق النار، وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه انسحاب مليشيات حفتر لبدء تطبيق اتفاق لجنة 5 5 العسكرية، تفاجأنا بالرماية على قواتنا".

واتهم "دراه" مليشيات حفتر بالإبقاء على المرتزقة والألغام، خلافاً لاتفاق لجنة 5 5، مشيراً إلى أن ذلك يُعد رفضاً لتطبيق الاتفاق.

ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيات حفتر من آن إلى آخر.​​​​​​​​​​​​​​

وينص اتفاق سرت على البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمدنيين، ونزع الألغام، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الليبي رصده تحشيداً عسكرياً لمليشيات حفتر في سرت والجفرة والجنوب.