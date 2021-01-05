سياسة
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ليبيا.. مليشيا حفتر تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في سرت
أعلن الجيش الليبي تعرّض قواته لإطلاق نار من قِبل مليشيا خليفة حفتر، بمنطقة البخارية غرب مدينة سرت شمالي البلاد. ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيات حفتر من آن إلى آخر.​​​​​​​​​​​​​​
ليبيا.. مليشيا حفتر تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في سرت
يسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة / Reuters
5 يناير 2021

أعلن الجيش الليبي، الثلاثاء، تعرّض قواته لإطلاق نار من قِبل مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بمنطقة البخارية غرب مدينة سرت شمالي البلاد.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تحرير سرت-الجفرة، الهادي دراه، إن قواتهم تعرضت لإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الخفيفة، في محور البحر قرب منطقة البخارية (24 كيلومتراً غرب سرت).

وأضاف دراه: أن "ما حدث هو خرق لوقف إطلاق النار، وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه انسحاب مليشيات حفتر لبدء تطبيق اتفاق لجنة 5 5 العسكرية، تفاجأنا بالرماية على قواتنا".

واتهم "دراه" مليشيات حفتر بالإبقاء على المرتزقة والألغام، خلافاً لاتفاق لجنة 5 5، مشيراً إلى أن ذلك يُعد رفضاً لتطبيق الاتفاق.

ويسود ليبيا، منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقف لإطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة، تنتهكه مليشيات حفتر من آن إلى آخر.​​​​​​​​​​​​​​

وينص اتفاق سرت على البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمدنيين، ونزع الألغام، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن الجيش الليبي رصده تحشيداً عسكرياً لمليشيات حفتر في سرت والجفرة والجنوب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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