أعربت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن أسفها لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في منشأة نووية تحت الأرض، في انتهاك واضح للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، مشدّدة في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على الاتفاق.

وقال متحدث باسم المفوضية في بيان: "نحن قلقون للغاية من الإجراءات التي تتخذها إيران، هذا العمل ينتهك التزامات إيران النووية وسيكون له تداعيات خطيرة".

وأضاف: "إنه أمر مؤسف، لكن من المهم للغاية كذلك أن نحافظ على الاتفاق".

وتخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 بالمئة هو أحدث خطوة مثيرة للجدل في ما يتعلق بالاتفاق الذي بدأت طهران تنتهكه في 2019، رداً على انسحاب واشنطن منه في 2018 وإعادة فرضها عقوبات كانت أُلغيت بموجبه.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد الاثنين بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض.

ودانت واشنطن الاثنين قرار إيران، واصفة الخطوة بأنها "ابتزاز نووي".