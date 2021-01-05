قتل فلسطيني الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية، بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن دائرة الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل في الشؤون المدنية) أبلغتها "باستشهاد مواطن لم تُعرف هويته، أطلق الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني بعد أن قال إنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وقال الجيش في تصريح مكتوب: "وردت تقارير عن إحباط عملية طعن في مفرق غوش عتصيون (بين مدينتَي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة) وجرى إطلاق النار على الفلسطيني" من دون مزيد من المعلومات.

وأفاد تقرير سنوي صدر مؤخراً عن مركز "عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ"مقتل 43 فلسطينياً (31 في الضفة و12 في غزة) بينهم 9 أطفال و3 نساء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2020".