سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً جنوبي الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية، وزعم الجيش أن شاباً حاول تنفيذ عملية طعن في مفرق غوش عتصيون بين مدينتَي بيت لحم والخليل جنوب الضفة المحتلة، وجرى إطلاق النار عليه.
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً جنوبي الضفة الغربية
إسرائيل قتلت 43 فلسطينياً خلال عام 2020 وفقاً لتقرير صادر عن مركز حقوقي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية  / AA
5 يناير 2021

قتل فلسطيني الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية، بدعوى أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن دائرة الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل في الشؤون المدنية) أبلغتها "باستشهاد مواطن لم تُعرف هويته، أطلق الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطيني بعد أن قال إنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وقال الجيش في تصريح مكتوب: "وردت تقارير عن إحباط عملية طعن في مفرق غوش عتصيون (بين مدينتَي بيت لحم والخليل جنوبي الضفة) وجرى إطلاق النار على الفلسطيني" من دون مزيد من المعلومات.

وأفاد تقرير سنوي صدر مؤخراً عن مركز "عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ"مقتل 43 فلسطينياً (31 في الضفة و12 في غزة) بينهم 9 أطفال و3 نساء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2020".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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