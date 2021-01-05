سياسة
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بينهم ترمب.. إيران تطلب من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" بحق 48 أمريكياً
أفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي بأن بلاده قدّمت طلباً إلى الإنتربول لإصدار "نشرة حمراء" ضد 48 مسؤولاً أمريكياً بينهم الرئيس دونالد ترمب، لصلتهم باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.
بينهم ترمب.. إيران تطلب من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" بحق 48 أمريكياً
إيران تطلب من الإنتربول إصدار "نشرة حمراء" ضد 48 مسؤولاً أمريكياً بينهم الرئيس دونالد ترمب / Reuters
5 يناير 2021

قدّمت إيران طلباً إلى الإنتربول لإصدار "نشرة حمراء" ضد 48 مسؤولاً أمريكياً بينهم الرئيس دونالد ترمب، لصلتهم باغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، بالعاصمة طهران، أنهم تعاونوا مع 6 دول في المنطقة وعلى رأسها العراق خلال التحقيق بعملية الاغتيال.

وأشار إلى أن 48 شخصاً جرى التثبت من دورهم في الاغتيال، بينهم الرئيس الأمريكي وقادة ومسؤولون في البنتاغون إضافة إلى عسكريين أمريكيين موجودين في المنطقة.

وأوضح أنهم قدّموا طلباً إلى الإنتربول لإصدار "نشرة حمراء" بشأن المسؤولين الأمريكيين.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قُتِل قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد، حيث استُهدِفت سيارة كان يستقلها مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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