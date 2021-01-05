سياسة
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أقار: نؤمن بالحوار في حل خلافاتنا مع اليونان
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في تصريحات للأناضول قبيل لقائه السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز في مقر وزارة الدفاع الثلاثاء، أنه مؤمن بإمكانية حل الخلافات بين بلاده واليونان عبر الحوار وضرورة ذلك.
أقار: نؤمن بالحوار في حل خلافاتنا مع اليونان
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يؤكد رغبة بلاده في حل الخلافات مع اليونان عبر الحوار / AA
5 يناير 2021

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء ضرورة حل الخلافات بين بلاده واليونان عبر الحوار.

وأعرب أقار في تصريحات للأناضول قبيل لقائه السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز في مقر وزارة الدفاع عن استعداد أنقرة لاستئناف المحادثات الرامية إلى حل الخلافات مع أثينا.

ولفت إلى أن أنقرة تتطلع إلى بدء المحادثات الاستكشافية من جهة، وإجراء حوار في إطار تدابير تعزيز الثقة وإطلاق مباحثات آلية فض النزاع بين تركيا واليونان في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة أخرى.

وقال: "نؤمن بوجوب حل الخلافات مع اليونان وإمكانية ذلك عبر المحادثات والحوار".

وجدد تأكيده أن سياسة تركيا بشأن شرقي المتوسط واضحة، وأنها تتطلع إلى تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وأعرب الوزير التركي عن شكره لألمانيا لإسهاماتها من أجل السلام والتوصل إلى حل شرقي المتوسط.

وشدد على أن تركيا تتطلع إلى تحلي كل الأطراف الأخرى بالموضوعية عند تقييم المشكلات بين تركيا واليونان.

من جهته قال السفير شولتز إن برلين تأمل معالجة التوتر بين تركيا واليونان بأسرع وقت، وإن الحوار هو أفضل وسيلة لذلك.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توتراً بسبب مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع إدارة جنوب قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

وفيما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة التفاوض حول المسائل المتعلقة بشرقي المتوسط وبحر إيجة، يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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