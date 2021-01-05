سياسة
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رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير داخليته ويتولى شؤون الوزارة مؤقتاً
أفاد بيان مقتضب صدر عن رئاسة الحكومة التونسية بأن رئيس الحكومة هشام المشيشي أعفى وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، وأن الأول سيتولى الإشراف على الوزارة بالنيابة إلى حين تعيين وزير جديد.
رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير داخليته ويتولى شؤون الوزارة مؤقتاً
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يقيل وزير داخليته ويتولى شؤون الوزارة مؤقتاً / AA
5 يناير 2021

أعفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الثلاثاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه.

ووفق بيان مقتضب صدر عن رئاسة الحكومة التونسية فإن رئيس الحكومة سيتولى الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة إلى حين تعيين وزير جديد.

ولم يذكر نص البيان أسباب الإقالة.

وتوقع متابعون مؤخراً إجراء المشيشي تعديلاً وزارياً على خلفية شغور حقيبتَي الثقافة والبيئة بعد إقالة الوزيرين السابقين.

وأقال المشيشي وزير الثقافة وليد الزيدي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إثر خلاف بشأن رفضه قرارات تتعلق بفيروس كورونا، وكلّف وزير السياحة حبيب عمار تسيير أمور الوزارة.

كما أقال وزير البيئة مصطفى العروي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية قضية "النفايات الإيطالية"، بعد ضبط سلطات الجمارك بمدينة سوسة الساحلية (شرق) في يوليو/تموز الماضي حاويات تضم نفايات سامة قادمة من إيطاليا لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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