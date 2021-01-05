وصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي إلى العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء عبر الأجواء السعودية، في أول رحلة جوية من الدوحة منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، حسب ما أوردته وسائل إعلام قطرية.

جاء ذلك حسب قناة الجزيرة مباشر وصحيفة العربي الجديد اللتين أوردتا أن زيارة العمادي تستمر عدة ساعات، سيشارك خلالها في افتتاح فندق مملوك لشركة الديار القطرية على ضفاف نهر النيل.

ولم يصدر حتى الساعة (16:10 ت.غ) أي تعليق رسمي من القاهرة على زيارة وزير المالية القطري التي تأتي بالتزامن مع توقيع الخارجية المصرية على "بيان العلا" المنبثق عن القمة الخليجية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم إن وزيرها "سامح شكري غادر السعودية عائداً إلى مصر بعد أن وقّع على بيان العلا الخاص بالمصالحة العربية" مع قطر.

وعُقِدت القمة الخليجية رقم 41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، وتُوِّجت بتوقيع قادة دول الخليج على البيان الختامي و"بيان العلا".

ومنذ يونيو/حزيران 2017، كانت السعودية تفرض مع الإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".