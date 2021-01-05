عدل البنك الدولي في تقرير نشره الثلاثاء حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2020، متوقعاً أن يحقق نمواً بنسبة 0.5%.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة 0.5% في 2020، عوضاً عن توقعات سابقة بانكماشه بنسبة 3.8%.

وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نمواً بنسبة 4.5% في 2021 و5% في 2022.

وسبق أن توقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد التركي في 2020 بنسبة 3.8%، وأن ينمو بنسبة 5% في 2021.

كما سبق أن توقع أيضاً انكماش العديد من الاقتصادات حول العالم، إذ توقع انكماشاً بنسبة 7% في الاقتصادات المتقدمة في 2020، على أن تنمو بنسبة 3.9% في 2021.

واليوم عدل التقرير توقعاته للاقتصادات المتقدمة بانكماش بنسبة 5.4% في 2020، ونمواً بنسبة 3.3% 2021، و3.5% في 2022.

ويرى التقرير أن اقتصادات الدول النامية ستنكمش بنسبة 2.6% في 2020، وأن تنمو بنسبة 5% في 2021، و4.2% في 2022.

وتوقع البنك الدولي انتعاشاً في الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا، والتحسن التدريجي في التجارة والاستهلاك وزيادة الثقة.