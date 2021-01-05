سياسة
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تركيا والعراق تناقشان إنشاء مركز بحثي يُعنى بملف المياه
عقد وزير الموارد المائية العراقي اجتماعاً مع السفير التركي لدى بغداد، ناقشا فيه مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك بين البلدين لمعالجة ملف المياه، إذ يعاني العراق منذ سنوات انخفاضاً متواصلاً في الإيرادات المائية عبر نهرَي دجلة والفرات.
تركيا والعراق تناقشان إنشاء مركز بحثي يُعنى بملف المياه
وزير الموارد المائية العراقي يناقش مع السفير التركي لدى بغداد مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك بين البلدين لمعالجة ملف المياه
5 يناير 2021

ناقش وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني الثلاثاء مع السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك بين البلدين لمعالجة ملف المياه.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين الجانبين في بغداد، وفق بيان لوزارة الموارد المائية العراقية.

وأوضح البيان أنه "جرت مناقشة بروتوكول التعاون بين البلدين المزمع بحثه منتصف يناير/كانون الثاني الحالي، على ضوء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تركيا".

وأجرى الكاظمي في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى إلى تركيا، استغرقت يوماً واحداً، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا القضايا التي طُرحت خلال زيارة الكاظمي".

وتطرَّق اللقاء حسب البيان إلى زيارة وفد تركي لمناقشة مراحل إنشاء المركز البحثي المشترك الذي سيجري إنشاؤه في العراق لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، من دون تفاصيل.

ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهرَي دجلة والفرات وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي.

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضاً متواصلاً في الإيرادات المائية عبر نهرَي دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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