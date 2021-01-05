سياسة
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"أمر يبعث على السرور".. تركيا ترحب باتفاق المصالحة الخليجية
رحبت تركيا باتفاق المصالحة لإنهاء الأزمة الخليجية قائلة إنه "أمر يبعث على السرور"، ومتمنية أن "يسهم "إعلان العلا" الذي جرى توقيعه من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ختام القمة، في التوصل إلى حل نهائي للنزاع".
"أمر يبعث على السرور".. تركيا ترحب باتفاق المصالحة الخليجية
Saudi Arabia Gulf Crisis / AP
5 يناير 2021

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها باتفاق المصالحة لإنهاء الأزمة الخليجية الذي جرى التوصل إليه الثلاثاء، حسب ما جاء في بيان للوزارة حول القمة الخليجية التي عُقدت في مدينة العلا بالسعودية وأسفرت عن اتفاق للمصالحة.

وقالت الخارجية التركية إن "إظهار إرادة مشتركة في سبيل حل النزاع الخليجي والإعلان عن إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع قطر أمر يبعث على السرور".

وأضافت: "نتمنى أن يسهم (إعلان العلا) الذي جرى توقيعه من قِبل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في ختام القمة، في التوصل إلى حل نهائي للنزاع".

وشددت الخارجية على إيلاء تركيا أهمية لوحدة الصف والتضامن بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت: "مع إعادة تأسيس الثقة بين الدول الخليجية، تركيا مستعدة لبذل الجهود من أجل الارتقاء بتعاوننا المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي الذي نحن شريك استراتيجي له".

وللمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات شارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية التي عقدت الثلاثاء وأسفرت عن اتفاق للمصالحة.

ومنذ يونيو/حزيران 2017 قُطعت العلاقات بعدما فرضتالسعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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