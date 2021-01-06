سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 يناير/كانون الثاني 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 يناير/كانون الثاني 2021
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عقدا لقاءاً ثناءياً هو الأول منذ سنوات على هامش "قمة العلا" / AFP
6 يناير 2021

أهم الأحداث:

"قمة العلا" تؤكد عودة كاملة للعلاقات وفتح صفحة جديدة بين الدول الأربع وقطر، ووزير الدفاع التركي يقول إن بلاده تؤمن بالحوار في حل خلافاتها مع اليونان.

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"قمة العلا" تؤكد عودة كاملة للعلاقات وفتح صفحة جديدة بين الدول الأربع وقطر

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن "قمة العلا" فتحت صفحة جديدة لاستقرار الخليج وتضامنه، وأسفرت عن "عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وقطر". [TRT عربي]

وعلى هامش القمة بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "سبل تعزيز العمل الخليجي"، في لقاء ثنائي هو الأول من نوعه مع السعودية منذ سنوات بعد إبرام اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية المتفاقمة منذ 2017. [الأناضول]

وزير الدفاع التركي: نؤمن بالحوار في حل خلافاتنا مع اليونان

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، قبيل لقائه السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز في مقر وزارة الدفاع، ضرورة حل الخلافات بين بلاده واليونان عبر الحوار. [TRT عربي]

وقال: "نؤمن بوجوب حل الخلافات مع اليونان وإمكانية ذلك عبر المحادثات والحوار، ونتطلع إلى بدء المحادثات الاستكشافية من جهة، وإجراء حوار في إطار تدابير تعزيز الثقة وإطلاق مباحثات آلية فض النزاع بين تركيا واليونان في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة أخرى". [TRT عربي]

وجدد تأكيده أن سياسة تركيا بشأن شرقي المتوسط واضحة، وأنها تتطلع إلى تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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