أهم الأحداث:

"قمة العلا" تؤكد عودة كاملة للعلاقات وفتح صفحة جديدة بين الدول الأربع وقطر، ووزير الدفاع التركي يقول إن بلاده تؤمن بالحوار في حل خلافاتها مع اليونان.

الجديد على TRT عربي:

"إعلان العلا".. ما أهم بنود إنهاء أزمة الخليج وهل اختفت الشروط الـ13؟

لن نعطيهم لقاحاً.. إسرائيل تترك الأسرى الفلسطينيين فريسة لوباء كورونا

شاهد!

الجيش الهندي يقتل أطفالاً كشميريين ويرفض تسليم جثثهم لذويهم. .ماذا حدث؟

"قمة العلا" تؤكد عودة كاملة للعلاقات وفتح صفحة جديدة بين الدول الأربع وقطر

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن "قمة العلا" فتحت صفحة جديدة لاستقرار الخليج وتضامنه، وأسفرت عن "عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) وقطر". [TRT عربي]

وعلى هامش القمة بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني "سبل تعزيز العمل الخليجي"، في لقاء ثنائي هو الأول من نوعه مع السعودية منذ سنوات بعد إبرام اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية المتفاقمة منذ 2017. [الأناضول]

وزير الدفاع التركي: نؤمن بالحوار في حل خلافاتنا مع اليونان

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، قبيل لقائه السفير الألماني لدى أنقرة يورغن شولتز في مقر وزارة الدفاع، ضرورة حل الخلافات بين بلاده واليونان عبر الحوار. [TRT عربي]

وقال: "نؤمن بوجوب حل الخلافات مع اليونان وإمكانية ذلك عبر المحادثات والحوار، ونتطلع إلى بدء المحادثات الاستكشافية من جهة، وإجراء حوار في إطار تدابير تعزيز الثقة وإطلاق مباحثات آلية فض النزاع بين تركيا واليونان في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة أخرى". [TRT عربي]

وجدد تأكيده أن سياسة تركيا بشأن شرقي المتوسط واضحة، وأنها تتطلع إلى تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. [TRT عربي]