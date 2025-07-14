وجاء في بيان للجيش أن مديرية المخابرات تلقت معلومات عن وجود معمل رئيسي لحبوب الكبتاغون في بلدة اليمونة ببعلبك، حيث نفذت دورية من المخابرات، بمساندة وحدة من الجيش، عملية دهم للمعمل.

وأوضحت القوات أن المعمل يعد من أكبر المعامل التي ضبطت حتى تاريخه، إذ قامت بتفكيك المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع، التي تزن نحو 10 أطنان، ودمرت جزءاً منها، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، ومادة الكريستال، وأنواع مختلفة من المواد المخدرة.

كما استخدم الجيش جرافة لرَدْم نفق طوله نحو 300 متر كان يُستخدم للدخول إلى المعمل والخروج منه وتخزين معدات التصنيع.

وأشارت القوات إلى أن المضبوطات سُلمت للجهات المختصة، وبدأ التحقيق بإشراف القضاء المختص، فيما لا تزال المتابعة مستمرة لتوقيف جميع المتورطين.

وتعتبر منطقة بعلبك من المناطق المعروفة منذ سنوات طويلة بتصنيع حبوب الكبتاغون، خصوصاً في المناطق الحدودية مع سوريا، التي شهدت في مارس الماضي اشتباكات بين الأمن السوري ومهربين وتجار مخدرات.

وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام السوري السابق كان مسؤولاً عن نحو 80% من إنتاج الكبتاغون على مستوى العالم، وتقدر قيمة تجارته السنوية بنحو 10 مليارات دولار.