أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 12 شركة إيرانية لتصنيع الصلب والمعادن، ووكلاء مبيعات.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، فرض عقوبات على شركة مقرها الصين لتوريد أقطاب الجرافيت، التي تعد عنصراً رئيسياً لإنتاج الصلب، فضلاً عن 12 شركة إيرانية مصنعة لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى.

وأضاف البيان أن العقوبات استهدفت أيضاً "3 وكلاء مبيعات يعملون في الخارج لصالح شركة قابضة كبرى للمعادن والتعدين".

وحسب بيان وزارة الخزانة، "يعتبر قطاع المعادن الإيراني مصدر دخل مهماً للنظام الإيراني، حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "لا تزال إدارة ترمب ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق العائدات عليه بينما يواصل رعاية الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة القمعية والسعي للحصول على أسلحة دمار شامل".

وأضاف أنه جرى اتخاذ إجراء اليوم وفقاً للأمر التنفيذي، الذي يفرض عقوبات على عدة قطاعات من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاع الصلب، الذي يحقق إيرادات كبيرة لطهران.

وبموجب هذه العقوبات تُحظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين داخل الولايات المتحدة، أو في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة، كما يحظر على الأمريكيين التعامل معهم.