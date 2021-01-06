سياسة
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تسجيل صوتي يكشف تهديدات باستهداف الكونغرس الأمريكي "انتقاماً لسليماني"
كشفت قناة أمريكية تسجيلات صوتية بين طيارين تلوح باستهداف الكونغرس الأمريكي في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
تسجيل صوتي يكشف تهديدات باستهداف الكونغرس الأمريكي "انتقاماً لسليماني"
وكالات الأمن الأمريكية تشكك بجدية التهديدات / AFP
6 يناير 2021

التقط طيارون أمريكيون، تسجيلاً صوتياً في مدينة نيويورك يكشف محادثة بين طيارات تهدد بهجوم على مبنى الكونغرس.

وحسب شبكة CBSالأمريكية، فإن التسجيل الذي التقط في عدد من مطارات نيويورك، يحتوي على خطاب يلوح بالهجوم انتقاماً لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالذكرى السنوية الأولى لاغتياله في بغداد.

ويقول المتحدثون الذين سُمعت تسجيلاتهم “سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء وسيجري الانتقام لسليماني“.

وأكدت الشبكة أنه جرى تقديم المعلومات بشكل فوري لوزارة الدفاع الأمريكية ووكالات الأمن الفيدرالية.

وأشارت إلى أن التسجيل التقط يوم الاثنين الماضي، على ذبذبات يستخدمها الطيارون.

وقال مصدر في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن “الجهة التي تقف خلف هذا التسجيل غير معروفة“، مشيراً إلى أن التهديدات غير جدية“.

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن “التسجيل قد يكون مجرد خدعة“.

وفي الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني بقرار من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، ارتفعت حدة التوتر في الخليج، وأكدت إيران أنها ستمضي قدماً في الثأر لسليماني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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