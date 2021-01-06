سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا تزعم استهداف "إرهابيين".. مقتل أكثر من 100 مدني بغارة جوية وسط مالي
زعم الجيش الفرنسي استهداف إرهابيين في مالي بغارات جوية، بينما أكد مسؤولون محليون أن أكثر من 100 مدني سقطوا قتلى، معظمهم قُتل أثناء المشاركة في حفل زفاف.
فرنسا تزعم استهداف "إرهابيين".. مقتل أكثر من 100 مدني بغارة جوية وسط مالي
الجيش الفرنسي زعم أنه استهدف إرهابيين والوقائق تؤكد مقتل مدنيين معظمهم خلال مشاركتهم بحفل زفاف / AA
6 يناير 2021

أفاد مسؤول محلي في دولة مالي، الثلاثاء، أن أكثر من 100 مدني قُتلوا في غارة جوية استهدفت منطقة "موبتي" (وسط).

جاء ذلك في تصريح لرئيس بلدية "موبتي" أداما غريابا، عبر الهاتف، لإذاعة "ستوديو تاماني" المحلية، حول هجوم استهدف قرية "بونتي" ليل الاثنين.

وقال المسؤول المحلي إن سلطات بلاده لم تحدد هوية الجهة التي نفذت الهجوم الدامي.

وأفاد شهود عيان بأن عدداً كبيراً من الأشخاص الذين حضروا حفل زفاف في القرية قُتلوا في الغارة الجوية، فيما لم ترد معلومات عن عدد الجرحى.

وعلى صعيد متصل، أفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلاً عن مصادر في الجيش الفرنسي، أنه شن هجوماً على قرية "بونتي" ليلة الاثنين.

وأوضحت المصادر الفرنسية أن الهجوم لم يستهدف المدنيين وإنما جماعات مسلحة، على عكس ما أفادت به التصريحات القادمة من مالي.

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا أطلقت في 2014، عملية عسكرية في مالي بمشاركة 4500 جندي، بهدف القضاء على الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الإفريقي والحد من نفوذها.

كما فقدت فرنسا خلال الأيام الـ10 أيام الأخيرة 5 من جنودها أثناء أداء مهامهم في إطار العملية، وفق الأناضول.

وسبق أن كشف موقع "ميديابارت" الفرنسي، عن التهديد البالغ الذي تمثله الطائرات العسكرية الفرنسية المسيرة (درون) في مالي، على حياة المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us