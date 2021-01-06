سياسة
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الصحة العالمية تشعر بخيبة أمل لعرقلة الصين التحقيق في مصدر كورونا
أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلطات الصينية رفضت السماح لفريق خبرائها الذي يحقق في مصدر فيروس كورونا من دخول البلاد، وأشار رئيس المنظمة إلى أنه "يشعر بخيبة أمل" جراء القرار.
الصحة العالمية تشعر بخيبة أمل لعرقلة الصين التحقيق في مصدر كورونا
الصحة العالمية: الصين لم تسمح لفريق المنظمة الذي يحقق بمصدر الفيروس من دخول أراضيها / AFP
6 يناير 2021

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" جراء عدم سماح السلطات الصينية لفريق المنظمة المكلف بالتحقيق في مصدر جائحة كورونا بدخول الصين.

وأوضح غيبرييسوس في تصريح صحفي، الثلاثاء، أنهم علموا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم يستكملوا منح التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين.

وأضاف: "لقد خاب أملي كثيراً إزاء هذا النبأ، لأن اثنين من أعضاء الفريق باشرا رحلتهما فيما لم يتمكن آخرون من السفر في اللحظات الأخيرة".

وصرح أنه على اتصال مع كبار المسؤولين الصينيين، وأنه أبلغهم بكل وضوح أن مهمة التحقيق في أصل الفيروس تشكل "أولوية" بالنسبة للمنظمة والفريق الدولي.

وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريقاً من 10 علماء دوليين سيتوجه إلى الصين في الأسبوع الأول من 2021.

ويتوقع أن يزور الوفد مدينة "ووهان" الصينية البؤرة الأولى لظهور الفيروس في ديسمبر/كانون الأول 2019، وسرعان ما انتشر إلى سائر أنحاء العالم.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 86 مليوناً و578 ألفاً، توفى منهم أكثر من مليون و870 ألفاً، وتعافى ما يزيد عن 61 مليوناً و367 ألفاً، وفق موقع "ورلدوميتر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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