سياسة
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تركيا تجلب مسؤولَين اثنين بتنظيم "كولن" الإرهابي من أوكرانيا
نجحت وزارة الداخلية التركية في إحضار مسؤولَين اثنين من تنظيم "كولن" الإرهابي من أوكرانيا، وأكدت الداخلية إحالة المسؤولَين إلى محكمة الصلح في أنقرة التي سبق أن أصدرت أمراً باعتقالهما.
تركيا تجلب مسؤولَين اثنين بتنظيم "كولن" الإرهابي من أوكرانيا
جرى القبض على الإرهابيين صالح فيدان وصمد غوره، أثناء فرارهما بشكل غير قانوني على الحدود الأوكرانية البولندية / AA
6 يناير 2021

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، إحضار مسؤولَين اثنين من تنظيم "كولن" الإرهابي من أوكرانيا، وإحالتهما للمثول أمام القضاء التركي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه جرى القبض على الإرهابيين صالح فيدان وصمد غوره، أثناء فرارهما بشكل غير قانوني على الحدود الأوكرانية البولندية.

وأضافت أن محكمة الصلح في أنقرة، سبق أن أصدرت أمراً باعتقال فيدان وغوره، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية بحق المتهمين مستمرة في مكتب التحقيق بجرائم الإرهاب في أنقرة.

وكانت مجموعة محدودة من الجيش تتبع تنظيم "كولن"، نفذت ليلة 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، وأجبر الموقف الشعبي آليات الانقلابيين على الانسحاب من محيط المقرات الحكومية، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الذي ارتقى بسببه 251 شهيداً، وألفين و196 مصاباً.

جدير بالذكر أن عناصر التنظيم الذي يقيم زعيمه "فتح الله كولن" في الولايات المتحدة منذ عام 1999، تغلغلوا منذ أعوام طويلة داخل أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل تجلى في محاولة الانقلاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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