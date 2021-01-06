اشتبك النظام السوري وحليفته المقربة روسيا مع الولايات المتحدة ودول أخرى الثلاثاء بشأن مبادرة غربية لتعليق حقوق التصويت لدمشق في منظمة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.

وفشل النظام وروسيا في تقديم تفاصيل عن ثلاث هجمات كيماوية في عام 2017 ألقى المحققون باللوم فيها على دمشق.

وبدأت المواجهة في مجلس الأمن الدولي عندما اجتمعت الدول الأعضاء البالغ عددها 193 في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي بهولندا في أبريل/نيسان الماضي للنظر في إجراء صاغته فرنسا نيابة عن 46 دولة لتعليق حقوق وامتيازات سوريا في المنظمة.

وكان الاقتراح الفرنسي رداً على فشل النظام السوري في الوفاء بمهلة 90 يوماً التي حددها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يوليو /تموز لدمشق للإعلان عن تفاصيل بشأن هجوم غاز الأعصاب السارين والكلور، والذي قال محققو المنظمة في أبريل/نيسان الماضي إن القوات الجوية التابعة للنظام أسقطته في وسط مدينة اللطامنة أواخر مارس/آذار 2017.

وتعكس الجهود الغربية جهداً أوسع بكثير للحصول على المساءلة عن الهجمات الكيماوية للنظام السوري وتسليط الضوء على المزاعم بأن نظام الأسد يواصل سراً برنامجه للأسلحة الكيماوية.

وانضمت سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في سبتمبر/أيلول عام 2013 بضغط من روسيا بعد هجوم دموي بالأسلحة الكيماوية اتُّهمت دمشق بالوقوف وراءه.

بحلول أغسطس/آب 2014، أعلن نظام الأسد أنه أكمل تدمير أسلحته الكيماوية. وفق مزاعمه.

لكن إعلان النظام الأولي عن مخزوناته الكيماوية ومواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية ظل محل نزاع.

وقالت سفيرة أيرلندا لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، وهي عضو جديدة في المجلس، "من المزعج للغاية أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ما زالت غير قادرة على تحديد ما إذا كان الإعلان الأولي دقيقاً أم كاملاً بسبب الثغرات والتناقضات. المشاكل ليست بسيطة كما قد يصورها البعض"، في إشارة إلى روسيا.

وأضافت: "خلال تلك السنوات السبع، زاد عدد القضايا التي تحتاج إلى معالجة من خمسة إلى 19. جرى إجراء 17 تعديلاً على إعلان سوريا، بما في ذلك إضافة منشأة إنتاج، وأربعة مراكز بحث وتطوير، ومضاعفة كمية المواد الكيماوية المعلنة".

إضافة إلى ذلك، قالت إن هناك قضايا تتعلق بـ"مئات الأطنان من العناصر المفقودة والذخائر التي تم الإبلاغ عن تدميرها قبل انضمام سوريا إلى الاتفاقية الكيماوية وكذلك التقارير التي انتشرت مؤخراً عن منشأة إنتاج أعلنت دمشق أنها لم تستخدم أبداً، حيث يوجد دليل واضح على عكس ذلك."

كما أعربت السفيرة النرويجية منى يول، العضو الجديدة في المجلس أيضاً، عن قلقها إزاء فشل نظام الأسد في شرح ماهية مادة كيماوية، لم تذكر اسمها، يمكن استخدامها في أسلحة كيماوية ولكن لها أيضاً استخدامات غير مسلحة، وجرى رصدها في مرافق "برزة" التابعة للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية.

من جانبه، اتهم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بأنهم "عديمو الضمير" وزعم أنهم استخدموا "التزوير" و "التلاعب" لإلقاء اللوم على النظام السوري.

ووصف المنظمة بأنها "مريضة للغاية بالتسييس"، وفق قوله.

واتهم عدداً من الدول التي لم يذكر اسمها بـ"لعب هذه الورقة الكيماوية" لتكثيف الضغط على النظام السوري الذي فشل في الإطاحة به في أعقاب الربيع العربي.

أما بالنسبة للإعلان السوري الأولي، فقال بوليانسكي إن دمشق ليست "حالة استثنائية"، مشيراً إلى التصريحات المعدلة من قبل الدول الغربية بما في ذلك فرنسا وألمانيا وكذلك ليبيا، واتهم الوفود الغربية بمحاولة "تضخيم الغضب" بشأن سوريا.

وأعرب السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير عن أسفه إزاء "الاتهامات الكاذبة لأولئك الذين يسعون إلى تشويه سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية" وما توصلت إليه من نتائج بشأن الهجمات السورية.

وقال: "هناك ببساطة حقيقة الحقائق، وكلنا نعرفها: النظام استخدم أسلحة حرب يحظرها القانون الدولي ضد شعبه، ومنذ ذلك الحين يبدو أن الأسلحة الكيماوية عادت إلى الظهور وأصبحت شائعة في سوريا وأماكن أخرى".

من جانبها، قالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد إن محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بمفردهم وفي البداية مع فريق من الأمم المتحدة، قرروا أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية في ست مناسبات على الأقل.

وقالت: "هذه ليست قضايا افتراضية لآلاف المدنيين السوريين الذين عانوا الآثار المروعة على أجسامهم من غازات الأعصاب والكلور".

من جانبه، اتهم نائب وزير خارجية النظام السوري والسفير السابق للأمم المتحدة، بشار الجعفري، بعض الدول الغربية التي لم يذكر اسمها باستخدام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية "كمنصة لتلفيق الادعاءات ثم تبرير الهجوم والعدوان على سوريا".

وزعم أن الهدف هو "تأطير الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية وتبرئة الإرهابيين والجهات الراعية لهم، ومنحهم الوسائل اللازمة للهروب عبر منطقة الجولان المحتلة عبر إسرائيل إلى عواصم دول غربية، حيث يمكنهم العيش".

وقال نائب السفير الأمريكي، ريتشارد ميلز، إن مجلس الأمن والعالم لن "ينخدعا" بحملة روسيا المتسارعة لتشويه سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وحث أعضاء المجلس على دعوة جميع الدول إلى دعم المشروع الفرنسي ضد نظام الأسد في أبريل/نيسان "بهدف تعزيز مساءلة نظام الأسد عن تصرفاته."

وقال: "حان الوقت للسماح للشعب السوري، بل ولشعوب العالم كافة، بالعيش في عالم خالٍ من تهديد الأسلحة الكيماوية".