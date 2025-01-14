سياسة
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إعلام روسي يؤكد شن أوكرانيا هجوماً واسعاً.. والناتو: كييف ليست قوية للتفاوض
أفاد إعلام روسي أمس الاثنين بأن أوكرانيا شنت هجوماً واسعاً بمسيّرات وصواريخ على مناطق بروسيا خلال الليل، فيما حذّر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، مارك روته، من أنّ كييف ليست حالياً في موقع قوة لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.
إعلام روسي يؤكد شن أوكرانيا هجوماً واسعاً.. والناتو: كييف ليست قوية للتفاوض
هجوم بمسيرة روسية في كييف / Reuters
14 يناير 2025

وقالت قناة "شوت" الروسية عبر تطبيق تليجرام إن موسكو أسقطت أكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية و5 صواريخ باليستية من طراز أتاكمز، أمريكية الصنع.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الهجوم ألحق أضراراً بمصنعين على الأقل وأدى إلى تعليق الدراسة في منطقة ساراتوف بمدينة إنجلز جنوب روسيا.

وجراء الهجوم أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية فرض قيود على الرحلات الجوية في عدة مناطق، منها قازان وساراتوف وبينزا وأوليانوفسك ونيجنكامسك.

وفي سياق متصل، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، من أن أوكرانيا ليست حالياً في وضع يمكّنها من الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا من موقع قوة.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، قال روته إن أوكرانيا لم تصل بعد إلى المرحلة التي تتيح لها التفاوض من موقع قوة، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود "لضمان قدرتها على تغيير مسار النزاع والوصول إلى موقع القوة".

ودعا روته إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي الأوروبي لمواجهة التهديد الروسي، مشيراً إلى ضرورة تجاوز الحد الحالي المخصص للدفاع، ولو تطلّب الأمر تقليل النفقات الاجتماعية بشكل طفيف، مضيفاً: "نحن آمنون الآن، لكنّنا لن نكون آمنين بعد أربع أو خمس سنوات".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية.

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