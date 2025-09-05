وقال ممثل إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، رضا نجفي، إن اللقاء سيجمع وفداً إيرانياً مع مسؤولي الوكالة الدولية، مشيراً إلى أن المفاوضات "ستُعقد على مستوى الخبراء، وتأتي استكمالاً للمشاورات السابقة لتحديد إطار التعاون وفق القانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، حسب ما نقلته وكالة إرنا الرسمية.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي أقر البرلمان الإيراني قانوناً يلزم الحكومة بوقف التعاون مؤقتاً مع الوكالة الدولية، متهماً الأخيرة بالضلوع في أنشطة تجسسية وتوفير غطاء لهجمات إسرائيلية وأمريكية ضد بلاده.

وينص القانون، الذي حظي أيضاً بموافقة مجلس صيانة الدستور، على منع دخول مفتشي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية وتعليق جميع أنشطة التفتيش، إضافة إلى وقف التعاون مع مدير الوكالة رافائيل غروسي الذي يواجه اتهامات من شخصيات إيرانية بارزة بأنه "عميل" أو "جاسوس".