وقال ممثل إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، رضا نجفي، إن اللقاء سيجمع وفداً إيرانياً مع مسؤولي الوكالة الدولية، مشيراً إلى أن المفاوضات "ستُعقد على مستوى الخبراء، وتأتي استكمالاً للمشاورات السابقة لتحديد إطار التعاون وفق القانون الذي أقره البرلمان الإيراني"، حسب ما نقلته وكالة إرنا الرسمية.
وفي 26 يونيو/حزيران الماضي أقر البرلمان الإيراني قانوناً يلزم الحكومة بوقف التعاون مؤقتاً مع الوكالة الدولية، متهماً الأخيرة بالضلوع في أنشطة تجسسية وتوفير غطاء لهجمات إسرائيلية وأمريكية ضد بلاده.
وينص القانون، الذي حظي أيضاً بموافقة مجلس صيانة الدستور، على منع دخول مفتشي الوكالة إلى الأراضي الإيرانية وتعليق جميع أنشطة التفتيش، إضافة إلى وقف التعاون مع مدير الوكالة رافائيل غروسي الذي يواجه اتهامات من شخصيات إيرانية بارزة بأنه "عميل" أو "جاسوس".
وفي 13 يونيو/حزيران 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدواناً على إيران استمر 12 يوماً، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.
وفي 22 من الشهر نفسه، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن بعد يومين وقفاً لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.