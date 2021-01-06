أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، في رسالة لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة بمناسبة مقتل العالم النووي محسن فخري زاده، أن هناك أدلة دامغة على تورط إسرائيل في اغتياله

وأشار وزير الدفاع الإيراني في رسالة وجهها إلى نظرائه في أكثر من 60 دولة، إلى مبادرات وإنجازات فخري زاده في المجالات العلمية والبحثية، لا سيما إنتاج الأدوات والمعدات لمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة التخلي عن السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا العمل غير القانوني والإجرامي وغير الإنساني.

وفي إشارة إلى تاريخ التورط المباشر لأجهزة المخابرات، وخاصة جهاز المخابرات التابع لإسرائيل، في اغتيال علماء إيرانيين، قال حاتمي، إن هناك أدلة دامغة على تورط هذا الكيان في هذا الاغتيال.

واعتبر حاتمي أن تجاهل هذه الجريمة يؤدي إلى تكرارها وانعدام الأمن في العالم، مؤكداً ضرورة معاقبة المخططين لهذه الجريمة والمنفذين لها وشدد على أن ايران تحتفظ بحق الرد عليها.

وأكد وزير الدفاع أن الحرب ضد الإرهاب والعنف يتطلب التخلي عن السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الجريمة التي تتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة.

وتعرض العالم الإيراني البارز "محسن فخري زاده" رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع، لهجوم عصر الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنصب كمين في طريق سيارته بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرقی العاصمة طهران أدت إلى مقتله.