سياسة
2 دقيقة قراءة
في أول زيارة من نوعها.. وزير الخزانة الأمريكي يصل السودان
وصل وزير الخزانة الأمريكي إلى السودان، على رأس وفد رفيع المستوى، في أول زيارة من نوعها، بعد رفع السودان من القائمة الأمريكية السوداء، للتباحث في عدد من القضايا المشتركة.
في أول زيارة من نوعها.. وزير الخزانة الأمريكي يصل السودان
وزير الخزانة الأمريكي يصل إلى السودان في زيارة هي الأولى من نوعها بعد رفع الخرطوم من القائمة الأمريكية السوداء للدول الراعية للإرهاب
6 يناير 2021

وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، إلى السودان لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية، بعد رفع الخرطوم من القائمة الأمريكية السوداء للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في بيان حكومي، أكد وصول وزير الخزانة الأمريكي "على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة من نوعها للسودان".

وسيعقد المسؤول الأمريكي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للسودان، إضافةً إلى موضوع حلحلة الديون ومواضيع أخرى ذات طابع مشترك، بحسب البيان.

ويعاني السودان نقصاً مزمناً في العملة الصعبة وتضخماً متسارعاً أثّرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية. وتُقدّر ديونه الخارجية بحوالى 60 مليار دولار.

وشطبت الولايات المتحدة رسمياً السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، في 14 ديسمبر/كانون الأول، مقابل تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

ووافق السودان على هذه الخطوة في أكتوبر/تشرين الأول لكنه قال إنها لن تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد موافقة برلمان لم يجرِ تشكيله بعد.

في المقابل، خصّصت واشنطن مئات الملايين من الدولارات بشكل مساعدات للسودان.

وأفادت وزارة العدل السودانية بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة التي ستقدم بموجب الاتفاق تبلغ 1,1 مليار دولار، بالإضافة إلى "مليار دولار أخرى التزمت الولايات المتحدة بتحويلها إلى البنك الدولي لدفع المتأخرات المستحقة على السودان".

وأطاح الجيش بعمر البشير في أبريل/نيسان 2019، بعد أربعة أشهر من تظاهرات ضد حكمه وبعد 30 عاماً على تولّيه السلطة.

وسعت الإدارة العسكرية، المدنية المشتركة، المكلفة بالإشراف على المرحلة الانتقالية، إلى إنهاء أوضاع البلاد المأزومة من خلال إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us