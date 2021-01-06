وصل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأربعاء، إلى السودان لإجراء محادثات حول المساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية، بعد رفع الخرطوم من القائمة الأمريكية السوداء للدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك في بيان حكومي، أكد وصول وزير الخزانة الأمريكي "على رأس وفد رفيع المستوى في أول زيارة من نوعها للسودان".

وسيعقد المسؤول الأمريكي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين بهدف مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للسودان، إضافةً إلى موضوع حلحلة الديون ومواضيع أخرى ذات طابع مشترك، بحسب البيان.

ويعاني السودان نقصاً مزمناً في العملة الصعبة وتضخماً متسارعاً أثّرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية. وتُقدّر ديونه الخارجية بحوالى 60 مليار دولار.

وشطبت الولايات المتحدة رسمياً السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، في 14 ديسمبر/كانون الأول، مقابل تطبيع علاقاته مع إسرائيل.

ووافق السودان على هذه الخطوة في أكتوبر/تشرين الأول لكنه قال إنها لن تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد موافقة برلمان لم يجرِ تشكيله بعد.

في المقابل، خصّصت واشنطن مئات الملايين من الدولارات بشكل مساعدات للسودان.

وأفادت وزارة العدل السودانية بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات الأمريكية المباشرة وغير المباشرة التي ستقدم بموجب الاتفاق تبلغ 1,1 مليار دولار، بالإضافة إلى "مليار دولار أخرى التزمت الولايات المتحدة بتحويلها إلى البنك الدولي لدفع المتأخرات المستحقة على السودان".

وأطاح الجيش بعمر البشير في أبريل/نيسان 2019، بعد أربعة أشهر من تظاهرات ضد حكمه وبعد 30 عاماً على تولّيه السلطة.

وسعت الإدارة العسكرية، المدنية المشتركة، المكلفة بالإشراف على المرحلة الانتقالية، إلى إنهاء أوضاع البلاد المأزومة من خلال إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.