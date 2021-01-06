أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده وضعت ثقتها في السعودية لقيادة التفاوض حول المطالب الـ13لتحقيق المصالحة مع قطر.

وقال قرقاش في حديث مع شبكة "CNN" الأمريكية الأربعاء إن المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي وأن لديها كل النيّة لضمان أن إعلان العلا ناجح، مؤكداً أن "الأولوية في إعلان العلا هو نحن، دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح الوزير الإماراتي أن الفكرة الأساسية للمطالب كانت محاولة وضع قواعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف: "ما وصلنا إليه هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة مصر أيضاً وهي عضو في جامعة الدول العربية".

وتابع: "راضون جداً عن ما توصلنا إليه ونريد البناء عليه وأن ننظر إلى المستقبل للبناء عليه، والتأكد من أن دول مجلس التعاون في هذه المنطقة المضطربة للغاية هي أكثر صلابة وتوحيداً وتتطلع للمستقبل بانسجام تام".

ووفق المسؤول الإماراتي، فإن "اتفاق العلا" شمل القضايا التي تمس دول الخليج بما في ذلك التطرف والإرهاب والعمل معاً للمضي قُدماً.

وقال: "نثق بأن هذا الصدع التخريبي الذي مررنا به يجب أن لا يتكرر، وذلك من خلال الشفافية والعمل معاً لمعالجة القضايا".

والثلاثاء أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف توقيع قادة دول الخليج البيان الختامي للقمة الـ41 و"بيان العلا" اللذين تضمنا تأكيد وحدة الصف وتعزيز التعاون المشترك.

كما أعلنت الكويت الاثنين أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين فضلاً عن معالجة كل المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.​​​​​​​

وكانت المنطقة الخليجية تشهد أزمة غير مسبوقة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

ومع بدء الأزمة دعت الدول الأربع قطر لتنفيذ 13مطلباً لاستعادة العلاقات، أهمها إغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية وتخفيض العلاقة مع إيران وقطع العلاقات مع جماعة "الإخوان المسلمين".