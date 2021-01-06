سياسة
3 دقيقة قراءة
قرقاش: المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن بلاده وضعت ثقتها في السعودية لقيادة التفاوض حول المطالب الـ13 لتحقيق المصالحة مع قطر.
قرقاش: المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
6 يناير 2021

أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن بلاده وضعت ثقتها في السعودية لقيادة التفاوض حول المطالب الـ13لتحقيق المصالحة مع قطر.

وقال قرقاش في حديث مع شبكة "CNN" الأمريكية الأربعاء إن المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي وأن لديها كل النيّة لضمان أن إعلان العلا ناجح، مؤكداً أن "الأولوية في إعلان العلا هو نحن، دول مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح الوزير الإماراتي أن الفكرة الأساسية للمطالب كانت محاولة وضع قواعد عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف: "ما وصلنا إليه هو الخطوط العريضة العامة التي تحكم بشكل أساسي العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حالة مصر أيضاً وهي عضو في جامعة الدول العربية".

وتابع: "راضون جداً عن ما توصلنا إليه ونريد البناء عليه وأن ننظر إلى المستقبل للبناء عليه، والتأكد من أن دول مجلس التعاون في هذه المنطقة المضطربة للغاية هي أكثر صلابة وتوحيداً وتتطلع للمستقبل بانسجام تام".

ووفق المسؤول الإماراتي، فإن "اتفاق العلا" شمل القضايا التي تمس دول الخليج بما في ذلك التطرف والإرهاب والعمل معاً للمضي قُدماً.

وقال: "نثق بأن هذا الصدع التخريبي الذي مررنا به يجب أن لا يتكرر، وذلك من خلال الشفافية والعمل معاً لمعالجة القضايا".

والثلاثاء أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف توقيع قادة دول الخليج البيان الختامي للقمة الـ41 و"بيان العلا" اللذين تضمنا تأكيد وحدة الصف وتعزيز التعاون المشترك.

كما أعلنت الكويت الاثنين أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين فضلاً عن معالجة كل المواضيع ذات الصلة، في إشارة إلى تداعيات الأزمة الخليجية.​​​​​​​

وكانت المنطقة الخليجية تشهد أزمة غير مسبوقة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، بعد أن فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

ومع بدء الأزمة دعت الدول الأربع قطر لتنفيذ 13مطلباً لاستعادة العلاقات، أهمها إغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية وتخفيض العلاقة مع إيران وقطع العلاقات مع جماعة "الإخوان المسلمين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us