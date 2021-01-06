سياسة
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في لقاء لوزيرَي الدفاع.. الجزائر تدعو موريتانيا للتنسيق الأمني والعسكري
خلال زيارة يجريها وزير الدفاع الموريتاني إلى البلاد، دعت الجزائر موريتانيا لتعزيز التنسيق والتعاون العسكري لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، حسب تعبير بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
في لقاء لوزيرَي الدفاع.. الجزائر تدعو موريتانيا للتنسيق الأمني والعسكري
استقبل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة نظيره الموريتاني الفريق محمد بمبا مقيت الذي وصل إلى البلاد الثلاثاء بزيارة تستمر 3 أيام
6 يناير 2021

دعت الجزائر الأربعاء موريتانيا لتعزيز التنسيق والتعاون العسكري لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، نظيره الموريتاني الفريق محمد بمبا مقيت، الذي وصل إلى البلاد الثلاثاء في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

ونقل البيان عن شنقريحة تأكيده خلال اللقاء رغبة بلاده في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية التي تربط الجزائر وموريتانيا، من أجل مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة.

واقترح "الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لا سيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة، بحيث يتمحور التعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على جانبَي الحدود المشتركة للدول الأعضاء".

من جانبه أشاد مقيت "بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين"، مقدماً شكره للجزائر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه لموريتانيا شعباً وجيشاً"، وفق البيان ذاته.

وتنسق جيوش الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر في جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة، في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي جرى تأسيسها عام 2010.

لكن هذه اللجنة تراجع نشاطها في السنوات الأخيرة بعد إنشاء فرنسا تحالفاً عسكرياً موازياً لمكافحة الإرهاب في الساحل يضم كل دول المنطقة.

ورفضت الجزائر دخول التحالف لأن "مواجهة التهديدات في المنطقة لا يمكن أن توكل إلى أطراف أجنبية"، حسب تصريحات رسمية نقلتها وكالة الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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