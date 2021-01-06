بلغت قيمة الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية والجوية مليارين و279 مليون دولار في 2020، على الرغم من تفشِّي جائحة كورونا.

وحسب معطيات جمعتها الأناضول من مجلس المُصدِّرين الأتراك، سجَّل القطاع تراجعاً بمعدل 16.8%، بسبب تبعات جائحة كورونا، إذ كانت قيمة الصادرات في 2019 نحو مليارين و740 مليون دولار.

وتشكِّل صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية نحو 1.3% من إجمالي الصادرات التركية.

وحلت الولايات المتحدة في مقدمة المستوردين، بواقع 784 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 4% مقارنة مع 2019.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الثانية بـ260 مليون دولار بنسبة زيادة 194%، تليها الإمارات بـ200 مليون دولار وزيادة بمعدل 51% عن العام الأسبق.

واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة بـ157 مليون دولار، ثم الهند بـ127 مليون دولار، وسلطنة عمان بـ74 مليون دولار، وباكستان بـ67 مليون دولار، وقطر بـ44 مليون دولار، وبريطانيا بـ41 مليون دولار، وهولندا بـ40 مليون دولار.

وضمت قائمة الدول التي استوردت منتجات الصناعات الدفاعية والجوية التركية بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار، 26 دولة، أبرزها روسيا والبحرين وفرنسا والسعودية وتونس وأوكرانيا وتونس وإيطاليا وإيران واليونان والصومال.